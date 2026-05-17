Am Hals gepackt: Kärntner (23) schlägt Polizisten krankenhausreif

Im Rahmen einer Veranstaltung in St. Georgen am Längsee (Bezirk St. Veit an der Glan) wäre es in der Nacht auf Sonntag beinahe zu einer Schlägerei geraten. Ein Polizist schritt ein und wurde von einem 23-Jährigen verletzt.

In der Nacht auf Sonntag, 17. Mai 2026, soll ein 23-jähriger, stark betrunkener Kärntner bei einer Veranstaltung in der Gemeinde St. Georgen am Längsee (Bezirk St. Veit an der Glan) einen Polizisten attackiert haben. Dieser wollte bei einer sich anbahnenden Schlägerei gerade einschreiten. Der 23-Jährige hat dabei den Beamten am Hals gepackt, ihn gegen den Oberkörper geschlagen und versucht, den Polizisten zu Boden zu reißen. Bei der anschließenden Festnahme, wehrte sich der Mann heftig.

Junger Mann auf freiem Fuß angezeigt

Der Beamte wurde im Zuge dessen im Bereich des Ober- und Unterkörpers „erheblich“ verletzt und musste ins Krankenhaus nach Friesach gebracht werden. Zudem wurden bei der Festnahme auch Teile der Uniform und ein Funkgerät beschädigt, berichtet die Polizei. Nach Abschluss der Erhebungen wurde der 23-Jährige schließlich auf freiem Fuß angezeigt.