„Brand aus“ im Lesachtal: Feuer endgültig gelöscht

24 Tage nachdem das Feuer östlich von Maria Luggau in der Gemeinde Lesachtal ausgebrochen ist, wird nun das lang ersehnte „Brand aus“ gegeben. Das teilte das Bezirksfeuerwehrkommando Hermagor am Sonntag mit.

In den vergangenen Tagen waren die Lesachtaler Feuerwehren immer wieder mit dem Löschen von Glutnestern beschäftigt. „Wir haben dabei die Unterstützung der Bergrettung bekommen. Mit der Wärmebildkamera ihrer Einsatzdrohne konnten wir die Glutnester aus der Luft lokalisieren. Anschließend wurden diese von den Feuerwehrleuten ausgegraben und abgelöscht, angesichts dieser großen Brandfläche in alpinem Gelände eine langwierige, mühsame und auch gefährliche Arbeit“, erklärt Einsatzleiter Gerd Guggenberger, Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr St. Lorenzen im Lesachtal und stellvertretender Bezirksfeuerwehrkommandant von Hermagor.

Endlich Brand aus

„Der lange und konsequente Einsatz gegen die Glutnester hat sich schließlich gelohnt, und der eingesetzte Regen und auch Schneefall hat letztendlich einen großen Teil dazu beigetragen“, so Guggenberger. Am 17. Mai 2026 konnte er „Brand aus“ geben. „Ich möchte mich nochmals im Namen der Feuerwehr für die professionelle Zusammenarbeit aller Einsatzorganisationen und Behörden sowie für die großartige Unterstützung der Bevölkerung und regionalen Betriebe bedanken“, so Guggenberger abschließend.