Tour de Franz: 50.000 Euro für Kinder in Not

Rund 120 Radler nahmen im vergangenen Sommer an der „Tour de Franz“ teil. Dabei wurden 50.000 Euro an Spenden gesammelt. Diese kamen nicht nur regionalen Initiativen zugute, sondern auch der kleinen Emilia.

Angeführt von Olympiasieger und „Skikaiser“ Franz Klammer überquerten am 6. August 2025 insgesamt 120 Radler die Ziellinie der „Tour de Franz“ in Treffen am Ossiacher See – 5 Minuten berichtete. Erradelt wurde dabei eine beachtliche Spendensumme von insgesamt 50.000 Euro.

Hilfe für Kinder in Not

Mit den gesammelten Spenden wurden gezielt Projekte gefördert. Den größten Anteil der Spendensumme erhielt die Kärntner Kinder-Krebshilfe. Ein Teilbetrag ging außerdem an Streetwork Villach bzw. den Verein Kraftwerk, um junge Menschen in herausfordernden Lebenssituationen zu unterstützen. Parallel dazu profitierte der Verein „horsense – Therapeutisches Reiten“, der mit tiergestützten Therapien Entwicklungsimpulse für Kinder und Jugendliche setzt. zudem fließen 28.000 Euro in die Franz-Klammer-Foundation, welche Athleten unterstützt, die durch Sport in Not geraten oder sozial benachteiligt sind.

Hilfe für Emilia

Ein Teil der Spenden kam auch der kleinen Emilia W. zugute. Das Mädchen wurde mit einer Fehlentwicklung des Kleinhirnwurms geboren. Diese gesundheitliche Beeinträchtigung wirkt sich massiv auf die motorischen Fähigkeiten, demd Gleichgewichtssinn sowie die sprachliche Entwicklung aus. Zwar zeigen verschiedene Therapieformen – von Physio- und Ergotherapie bis hin zu Logopädie – eine positive Wirkung, doch die Kosten hierfür müssen privat getragen werden. Die finanzielle Hilfe der „Tour de Franz“ sichert nun den Fortbestand der Fördermaßnahmen.

„Tour de Franz“ kehrt auch 2026 zurück

Ein großes Dankeschön an alle Teilnehmenden, Unterstützer und Partner, welche die ‚Tour de Franz 2025‘ möglich gemacht haben. Ohne euren Einsatz wäre diese wertvolle Hilfe nicht denkbar“, heißt es abschließend vonseiten der Organisatoren. Auch 2026 wird die Charity-Sportveranstaltung wieder stattfinden. Die Planungen sind bereits voll im Gange.