Temperaturen klettern zum Wochenstart auf bis zu 21 Grad

Die neue Woche startet in Kärnten mit viel Sonnenschein und milden Temperaturen. Erst zur Mittagszeit bilden sich ein paar Wolken. In den meisten Regionen dürfte es aber trocken bleiben.

Nach einem recht frischen Morgen mit Tiefstwerten zwischen 1 und 6 Grad steigen die Temperaturen tagsüber deutlich an. Die Höchstwerte erreichen milde 17 bis 21 Grad. Generell zeigt sich Wetter zum Wochenbeginn zunächst von seiner freundlichen Seite. Zur Mittagszeit bilden sich dann aber einige Quellwolken. „Später am Tag sind vor allem über den Bergen ein paar gewittrige Regenschauer möglich“, betonen die Meteorologen der Geosphere Austria. Aber: „In den meisten Regionen dürfte der Montag trocken zu Ende gehen.“