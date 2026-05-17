Rotes Kreuz: Wechsel an der Spitze der Bezirksstelle Völkermarkt

Dominik Zwillak wurde am 8. Mai 2026 zum neuen Leiter der Bezirksstelle Völkermarkt gewählt. Er folgt damit auf Hannes Topar, welcher die Funktion in den vergangenen vier Jahren innehatte.

Gemeinsam mit einem breit aufgestellten und motivierten Team möchte Dominik Zwillak die Bezirksstelle Völkermarkt in den kommenden Jahren weiterentwickeln. Er selbst ist seit seinem Zivildienst im Jahr 2013 beim Roten Kreuz aktiv. „Wir wollen Bewährtes erhalten und gleichzeitig neue Wege gehen – immer mit dem Ziel, gemeinsam als Team für die Menschen im Bezirk da zu sein“, betont Zwillak.

Neuwahl in der Bezirksstelle Völkermarkt

Im Team bleiben Barbara Rapatz für Krisenintervention und Stressverarbeitung nach belastenden Einsätzen, Hildegard Krassnik für Soziale Dienste, Team Österreich Tafel und Finanzen sowie Johannes Pfeifenberger, der weiterhin den Bereich Aus- und Weiterbildung unterstützt und in den Bezirksausschuss kooptiert werden soll.

Das Team der Bezirksstelle Völkermarkt 1. Bezirksstellenleiter-Stellvertreter: Martin Potocnik

2. Bezirksstellenleiter-Stellvertreter: Klaus Hornbogner

3. Bezirksstellenleiter-Stellvertreter: Martin Wurm

Freiwilligenreferent: Gregor Kusej

Bezirksrettungsarzt: Timo Serno

Referentin für Krisenintervention: Barbara Rapatz

Referentin für Soziale Dienste, Team Österreich Tafel und Finanzen: Hildegard Krassnik

Jugendgruppenreferentin: Lisa Schildberger

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 17.05.2026 um 21:55 Uhr aktualisiert