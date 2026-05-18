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/ ©FF St. Veit
Bild auf 5 Minuten zeigt einen nächtlichen Feuerwehreinsatz
Unsanft aus dem Schlaf gerissen wurden heute die Floriani der FF St. Veit an der Glan.
St. Veit an der Glan
18/05/2026
Nächtlicher Einsatz

Zeuge schlug Alarm: Plastikmülltonne stand in Flammen

Heute, Montag, wurden die Einsatzkräfte der Feuerwehr St. Veit an der Glan unsanft aus dem Schlaf gerissen. Eine 1.100 Liter fassende Plastikmülltonne stand in Flammen.

von Amélie Meier Das Foto auf www.5min.at zeigt die Mitarbeiterin Amelie Meier von 5min.at
1 Minute Lesezeit(127 Wörter)
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Unsanft wurden die Mitglieder der FF St.Veit/Glan heute Nacht aus dem Schlaf gerissen. Während ein Treibstofflieferant mit der Betankung der Tankstelle beschäftigt war, wurde er auf einen Feuerschein bei einem benachbarten Mehrparteienhaus aufmerksam und verständigte die Feuerwehr.

Plastikmülltonne stand in Flammen

Beim Eintreffen standen ein 1.100 Liter fassender Plastikmüllbehälter in Brand. Mit Einsatz von schwerem Atemschutz wurde die Brandbekämpfung aufgenommen, durch das rasche Einschreiten der Feuerwehr konnte ein weiteres Übergreifen der Flammen auf weitere Müllbehälter und die Fassade des Wohngebäudes verhindert werden. Um 4.15 Uhr konnte der Einsatz beendet werden. Die Brandursache ist unbekannt. Die Feuerwehr St.Veit/Glan stand mit zwei Fahrzeugen und zwölf Mitgliedern im Einsatz.

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Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 18.05.2026 um 08:19 Uhr aktualisiert
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