Warum die Badesaison gefährlich werden kann: Die ÖWR warnt

Die Sonne scheint, die Temperaturen steigen langsam: Viele bewegt es wieder in Richtung Wasser. Doch ein Ausflug an den See birg auch Gefahren. Die ÖWR macht nun auf wichtige Punkte aufmerksam, um sicher zu baden.

Ein Badeausflug bedeutet nicht nur Spaß, sondern kann auch gefährlich werden, wenn man unbewusst und leichtfertig in den See springt. Die Einhaltung allgemeiner Bade- und Verhaltensregeln am Wasser sorgen nicht nur für ein angenehmes Badeerlebnis anderer Badegäste, sondern steuert auch maßgeblich zur Gesundheit jedes Einzelnen bei.

Diese wichtigen Punkte muss man beachten

Besonders hebt die ÖWR Krumpendorf gute Schwimmkenntnisse hervor. Sollten Kinder, Angehörige oder man selbst nicht schwimmen können, empfiehlt die Wasserrettung, einen Schwimmkurs – idealerweise einen Rettungsschwimmkurs – zu besuchen. Wer längere Schwimmstrecken plant, sollte zuvor auch Angehörige oder Freunde über Strecke und Dauer informieren. Immer wieder kommt es aufgrund von vermissten Schwimmern zu Suchaktionen. Konkrete Anhaltspunkte können in solchen Situationen leben retten. Wichtig zu beachten sind die allgemeinen Baderegeln und eine Abkühlung vor dem Schwimmen. Auch direkt nach dem Essen sollte man das Wasser meiden. Schwimmen mit vollem Magen kann den Kreislauf belasten.

Das Wetter kann zur Gefahr werden

Insbesondere bei SUP- und Bootsfahrten können plötzliche Stürme und Gewitter schnell gefährlich werden. Daher sollte man die Wasserentwicklung immer im Auge behalten und gegebenenfalls wieder zur Rückkehr antreten, wenn sich das Wetter verschlechtert. Im Notfall erreicht man die Wasserrettung unter der „130“.