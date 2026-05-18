Romantik mit Abgasen: Zwischen GTI-Sound und Hochzeitsglocken

Das inoffizielle GTI-Treffen lockt jedes Jahr zahlreiche Besucher an. So auch Achim und Sarah. Aber die beiden Deutschen haben das Event für ein besonderes Ereignis genutzt: Sie haben geheiratet.

Andere zieht es zur Trauung unter Palmen oder in romantische Schlösser, für Sarah und Achim aus der Nähe von Nürnberg kam für das „Ja-Wort“ nur ein Ort infrage: Der Wörthersee. Zwischen RS-Sound und Kärntner Landschaft krönten die beiden ihre Liebe dort, wo für sie alles begann.

Beide lieben schnell Autos

Die beiden Deutschen, Sarah und Achim, sind beide seit ihrer Jugend fest in der Szene verwurzelt. Dort haben sie sich kennengelernt, dort teilen sie ihre Leidenschaft für schnelle Autos. Während Achim bereits seit 2005 als treuer Stammgast jedes Jahr zum Wörthersee fährt, war es für Sarah lange ein Traum, den Mythos „GTI-Treffen“ einmal live zu erleben.

2025 folgte der Heiratsantrag

Im Jahr 2025 wurde dieser Traum Wirklichkeit. Achim nahm Sarah zum ersten Mal mit nach Kärnten und die Atmosphäre am See hinterließ bleibenden Eindruck. „Nach diesem ersten gemeinsamen Treffen war für uns klar: Wenn wir heiraten, dann hier“, erinnert sich das Paar. Den entscheidenden Schritt machte Achim nur wenig später im Sommerurlaub auf Fuerteventura: Der Heiratsantrag besiegelte den Plan für die „Benzin-Hochzeit“.

Hochzeitsbilder mit zehn Zylindern

Die Hochzeit fand schließlich im engsten Familienkreis in Velden statt. Mit dabei: Ihr Trauzeuge, der die Leidenschaft für das jährliche Treffen teilt und das Trio am See komplettierte. Ein besonderes Highlight für das Paar war die Anreise der Hochzeitsfahrzeuge. Sie nahmen ihre geliebten Autos, einen Audi RS3 und einen RS4, für das offizielle Shooting nach Österreich mit. Vor der Kulisse des Sees entstanden so Bilder, die für dei beiden unvergesslich sind.

©moribus360 Die Hochzeitsbilder der Beiden sind unvergesslich für sie.

„Atemberaubend“

Für Sarah und Achim war der Tag in Velden schlicht „atemberaubend“. Und: „Also ja, es war von Anfang an klar, wenn eine Hochzeit, dann zum GTI Treffen“, so die Beiden. Und so wurde der schönste Tag ihres Lebens mit Abgasen begleitet, für die Deutschen ihre Traumhochzeit.