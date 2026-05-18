Neuer Rekord trotz Regen: 1.200 Athleten dominierten das TECH-Race

Am Sonntag, dem 17. Mai 2026, fand die fünfte Ausgabe vom THE LAKE ROCKS SUP Festival mit über 270 SUP-Athleten ihren grandiosen Abschluss. Die Teilnehmer kämpften beim TECH Race um die Krone.

Das TECH Race ist sowohl für Teilnehmende als auch für Zuseher eine der spannendsten Disziplinen des THE LAKE ROCKS SUP Festivals. Elemente wie der Beachstart, der Bojenkurs und der Zieleinlauf am Strand forderten neben voller Konzentration vor allem Kraft, Ausdauer und eine präzise Technik. Favorit Shuri Araki aus Japan sicherte sich durch seine außergewöhnliche Technik und Ausdauer den Sieg. Aaron Sanchez aus Spanien und Normen Weber aus Deutschland belegten dabei den zweiten und dritten Platz.

Sieg bei den Damen

Auch die Damen leisteten herausragendes. Celilia Pampinella aus Italien meisterte den anspruchsvollen Kurs bravourös und sicherte sich den Titel. Auf dem zweiten und dritten Platz folgten Csillag Virág Kocsis aus Ungarn und Duna Gordillo Rodriguez aus Spanien.

Neue Rekorde trotz Regen

Trotz des wechselhaften Wetters, geprägt von Regen, war das viertägige Festival ein Erfolg. Mehr als 1.200 Athleten aus 31 Nationen gingen in den abwechslungsreichen Bewerben an den Start. Diese Teilnahmerekorde zeigen sowohl die nationale als internationale Bedeutung dieses Events im Alpen-Adria-Raum.