Sommerfrische 2025 unterstützt 80.000 Euro Projekt in Klagenfurt

Dieses Jahr braucht die Sonderschule für Schüler mit erhöhtem Förderbedarf (SeF Klagenfurt) besondere Unterstützung. Seit Jahren leistet sie Enormen, um den Alltag seiner Schüler zu erleichtern. Von Ausflügen bis hin zu Aktivitäten und kleinen Freuden, die für viele Kinder sonst nicht möglich wären. Damit die rund 35 Kinder der Schule an Therapien, pädagogischen Projekten und Veranstaltungen teilnehmen können, wurde vor einigen Jahren durch Spenden und betrieben vom Elternverein ein Schulbus angeschafft.

Aktivitäten stehen vor dem Aus

Der Bus ermöglicht den Kindern kleine Reisen mit großer Bedeutung. Doch das Fahrzeug ist inzwischen in die Jahre gekommen, wodurch eine sichere Nutzung bald nicht mehr möglich sein wird. Deshalb soll nun Ersatz geschaffen werden. Geplant ist ein neuer, behindertengerechter Schulbus, der Platz für sechs Rollstuhlfahrer bietet und täglich im Einsatz sein wird. Bei Gesamtkosten von rund 80.000 Euro kommt dieses Projekt jedoch nur langsam voran. Doch die Sommerfrische 2025 möchte dabei helfen, dieses Herzensprojekt zu verwirklichen und den Kindern weiterhin Ausflüge und Aktivitäten zu ermöglichen.