Hitze-Falle Flugzeug: Mutter klagt Airline in Klagenfurt an

Im Fokus steht eine Klage gegen eine Fluglinie, die nach einem Flugausfall von Palma de Mallorca nach Klagenfurt jegliche Unterstützung schuldig geblieben sein soll. Laut Gerichtssprecherin Martina Löbel mussten die betroffene Mutter und ihre Kinder nicht nur stundenlang in einem unklimatisierten Flugzeug ausharren, sondern die Nacht mangels Alternativen am Flughafen verbringen, heißt es seitens der KLZ.

2.000 Euro Schadenersatz gefordert

Die Passagiere saßen sechs Stunden im unklimatisierten Flugzeug fest. Denn zuerst hieß es, dass der Flug verspätet ist, danach wurde er storniert. Es wurde laut der Mutter kein Ersatzflug angeboten. Sie musste eben die Nacht mit ihren Kindern am Flughafen in Spanien verbringen. Und am nächsten Tag einen Rückflug selbständig organisieren. Die Klägerin fordert nun rund 2.000 Euro, inklusive Ausgleichszahlungen und Fahrtkostenersatz.

Verhandlung findet am Dienstag statt

Der Fall reiht sich ein in eine Serie von Prozessen wegen des Reise-Chaos im Jahr 2024. Die Verhandlung dazu findet morgen am Vormittag am Landesgericht Klagenfurt statt.