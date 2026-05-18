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/ ©Wheels of Charity
Bild auf 5 Minuten zeigt eine Getränkelieferung für die Floriani im Lesachtal
Die Floriani aus dem Lesachtal bekamen eine Getränkelieferung geschenkt.
Lesachtal
18/05/2026
Danke!

Nach Kampf gegen Waldbrand: Überraschung für die Lesachtal-Helden

Rund 24 Tage lang dauerte der Waldbrand im Lesachtal und kostete den Floriani enorm viel Kraft. Nun wurden die Helden beschenkt.

von Amélie Meier Das Foto auf www.5min.at zeigt die Mitarbeiterin Amelie Meier von 5min.at
1 Minute Lesezeit(151 Wörter)
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Es war ein unermüdlicher Kampf gegen die Flammen. Der Waldbrand im Lesachtal war einer der größten seit langem österreichweit. Die Floriani waren Tag und Nacht im Einsatz. Nun wurde endlich Brandaus gegeben. Und sie wurden beschenkt.

Getränkelieferung für die Floriani

24 Tage lang gaben die Feuerwehreinsatzkräfte im Lesachtal alles, um den Waldbrand in Schach zu halten. Diesem unermüdlichen Einsatz zollten die Mitglieder des Vereins Wheels for Charity nun Respekt. Sie brachten den „Helden“ aus dem Lesachtal eine Getränkelieferung.

„Danke für den unermüdlichen Einsatz“

Sie fuhren mit einem Auto voller Getränke zur Feuerwehr Kötschach Mauthen. „Dort übergaben wir unsere Lieferung für den Weitertransport zu den Kameraden ins Lesachtal, um uns für den unermüdlichen Einsatz zu bedanken!“, heißt es in einem Facebook-Posting. So danken die einen Helfer, den andren Helfern.

Wer ist Wheels of Charity?

Wheels for Charity ist ein gemeinnütziger Verein aus St. Veit an der Glan, der mit Herzblut, engagierten Mitgliedern, großzügigen Sponsoren und treuen Unterstützern etwas bewegt.

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Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 18.05.2026 um 12:06 Uhr aktualisiert
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