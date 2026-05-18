SPAR erweitert nun Sortiment um traditionelles Kärntner Lebensmittel

Bröseltopfen verdient in der Kärntner Küche auf jeden Fall seinen Platz. Ob für Kärntner Kasnudel oder Topfenstrudel - er kann vielseitig eingesetzt werden. SPAR bringt nun einen besonderen Bio-Bröseltopfen neu in die Regale.

SPAR baut die langjährige Partnerschaft mit dem Wurzerhof nahe St. Veit an der Glan weiter aus und bringt eine traditionelle Spezialität ins Haus. Der Wurzerhof gilt als ältester Bio-Betrieb Österreichs und wird seit 1927 biologisch-dynamisch nach Demeter-Prinzipien bewirtschaftet. Hier entstehen hochwertige Lebensmittel im Einklang mit Natur, Tier und Mensch. Der SPAR Natur*pur Bio-Bröseltopfen wird aus hofeigener Bio-Heumilch hergestellt und direkt am Betrieb verarbeitet.

Qualität durch Herstellung

Der Bröseltopfen wird besonders schonend hergestellt. Die Molke wird hierbei behutsam abgetrennt und der Topfen anschließend ausgepresst. Dadurch entsteht seine typische krümelige und trockene Konsistenz. Insbesondere für Kärntner Kasnudel eignet er sich hervorragend. Doch auch für Topfenstrudel oder Teige und Füllungen aller Art lässt sich der Bröseltopfen gut gebrauchen.