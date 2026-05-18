Wald & Holz: Kärntner Forstverbände warnen vor Überregulierung

Die Kärntner Forstverbände schlagen Alarm: Mehr Bürokratie und strengere Vorgaben gefährden die aktive Waldbewirtschaftung. Beim einem Informationstag am 21. Mai wollen die Verbände ein Zeichen setzen.

Beim Forstlichen Informationstag 2026 am 21. Mai im Schloss Krastowitz wollen erstmals alle maßgeblichen Kärntner Forstverbände gemeinsam ein Zeichen setzen – für eine „handlungsfähige Forstwirtschaft statt Überregulierung“. Im Mittelpunkt stehen dabei nachhaltige Waldbewirtschaftung, klimafitte Wälder und die Rolle von Holz als CO₂-Speicher. Die Botschaft der Branche ist klar: Aktive Forstwirtschaft sei kein Gegensatz zum Klimaschutz, sondern vielmehr Teil der Lösung.

Wälderpflege als Lösung

„Die Pflege der heimischen Wälder ist Teil der Lösung“, betonen die drei Obleute der Kärntner Landesforstvereine unisono. Intakte Wälder übernehmen demnach wichtige Schutzfunktionen, gleichzeitig könne Holz fossile Rohstoffe ersetzen und langfristig CO₂ speichern. Laut den Forstverbänden wurden seit 1990 rund 400 Millionen Tonnen CO₂ zusätzlich in Österreichs Wäldern gebunden, weitere 80 Millionen Tonnen in Holzprodukten gespeichert. Durch den Ersatz fossiler Materialien und Energieträger durch Holz ergebe sich insgesamt eine Entlastung von rund 900 Millionen Tonnen CO₂-Äquivalenten.

29.000 Arbeitsplätze

Johannes Thurn-Valsassina, Obmann des Kärntner Forstvereins und Arbeitgeberverbands, verweist auf die Bedeutung nachhaltiger Bewirtschaftung: „Dieses System führt zu vorratsreichen Wäldern, langfristiger CO₂-Speicherung und ermöglicht durch Holzverwendung die Substitution klimaschädlicher Materialien.“ Auch wirtschaftlich spiele die Branche eine zentrale Rolle. Laut Matthias Granitzer, Obmann des Waldverbands Kärnten, werden allein in Kärnten jährlich rund drei Millionen Erntefestmeter Holz genutzt. Die Forst- und Holzwirtschaft sichere im Bundesland rund 29.000 Arbeitsplätze und erziele eine Wertschöpfung von etwa 3,6 Milliarden Euro.

©Wolfgang Jannach. Die Obleute der Kärntner Forstverbände laden zum „Forstlichen Informationstag“ am 21. Mai ein.

„Nichtstun ist keine Option“

Gleichzeitig warnen die Verbände vor einer pauschalen Stilllegung von Waldflächen. Würden österreichweit zehn Prozent der Wälder außer Nutzung gestellt, seien laut den Forstverbänden rund 27.000 Arbeitsplätze gefährdet. Mit Blick auf den Klimawandel fordert die Branche mehr Vertrauen in die Expertise der Forstleute. „Nichtstun ist keine Option“, erklärt Christian Benger, Obmann von Land & Forst Betriebe Kärnten. Aktives Waldmanagement sei notwendig, um Schutz-, Erholungs- und Wirtschaftsfunktionen des Waldes langfristig zu sichern.

„Natur nützen, Natur schützen“

Kritisch sehen die Forstverbände vor allem zusätzliche EU-Vorgaben und steigende Nachweispflichten. Die zunehmende Bürokratie erschwere die Arbeit vieler Waldbewirtschafter massiv. Der gemeinsame Appell lautet daher: weniger Regulierung und mehr Vertrauen in jene, die täglich im Wald arbeiten. „Natur nützen, Natur schützen“, so fassen die Kärntner Forstverbände ihren Zugang zusammen.