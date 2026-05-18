Megaprojekt soll Trinkwasserversorgung in Kärnten sichern

Kärnten rüstet sich gegen Trockenheit und Wasserknappheit: Mit dem Megaprojekt „Wasserschiene“ sollen Gemeinden künftig im Krisenfall mit Trinkwasser versorgt werden.

Kärnten will seine Trinkwasserversorgung langfristig absichern und startet dafür ein Großprojekt im Zentralraum: Mit einer überregionalen „Wasserschiene“ sollen Gemeinden künftig besser miteinander vernetzt werden, um Trockenperioden, steigenden Wasserbedarf und mögliche Krisenfälle besser bewältigen zu können. Diese Schiene ist das Kernprojekt des Wasserverbands Kärnten, der vor rund einem Jahr gegründet wurde und die Trinkwasser-Versorgungssicherheit im Bundesland gewährleisten soll.

Verbindung von wasserreichen und wasserarmen Regionen

Das Projekt startet im Kärntner Zentralraum und soll schrittweise erweitert werden. Ziel ist es, Regionen mit ausreichenden Wasserressourcen mit jenen Gebieten zu verbinden, in denen es bei Trockenheit oder erhöhtem Bedarf zu Engpässen kommen könnte. Präsentiert wurden die nächsten Schritte des Projekts „Wasserschiene“ am Dienstag (18. Mai) bei einer Pressekonferenz in Klagenfurt. Mit dabei waren unter anderem Landeshauptmann Daniel Fellner, Landesrätin Marika Lagger-Pöllinger, Villachs Bürgermeister Günther Albel, Klagenfurts Bürgermeister Christian Scheider sowie Vertreter der Stadtwerke Klagenfurt und der Wasserwirtschaft.

© Michael Stabentheiner Das Projekt „Wasserschiene“ soll die Trinkwasserversorgungssicherheit in Kärnten gewährleisten.

„Sauberes Trinkwasser ist unsere wichtigste Ressource“

Landeshauptmann Fellner, der selbst als Wasserreferent tätig war, sprach von einem „historischen Schritt für die Daseinsvorsorge“. Die neue Wasserschiene solle Regionen miteinander verbinden und Kärnten widerstandsfähiger gegenüber Trockenheit und Krisensituationen machen. „Sauberes Trinkwasser ist unsere wichtigste Ressource“, betonte Fellner. Auch Wasserreferentin Lagger-Pöllinger sieht im Projekt eine langfristige Investition in die Zukunft:

Versorgungssicherheit entsteht nicht erst dann, wenn der Mangel spürbar wird, sondern dort, wo rechtzeitig geplant, investiert und gebaut wird.“

Wasserreferentin Marika Lagger-Pöllinger

© Michael Stabentheiner Wasserreferentin Marika Lagger-Pöllinger betont, dass rechtzeitige Planung wichtig für die Versorgungssicherheit ist.

Im Raum Villach wird bereits fleißig gebaut

Ein zentrales Teilprojekt läuft bereits: Laut Villachs Bürgermeister und Wasserverbands-Obmann Günther Albel werden Villach, Weißenstein und Paternion derzeit besser miteinander vernetzt. Zudem soll die direkte Verbindung zwischen Klagenfurt und Villach – das „Herzstück“ der Wasserschiene – 2028 in Bau gehen. Die Kosten dafür werden mit rund 30 Millionen Euro angegeben. Klagenfurts Bürgermeister Christian Scheider betonte die Bedeutung des Projekts für kommende Generationen.

Zwei zentrale Funktionen

Der Wasserexperte Erich Eibensteiner erklärte, dass die Wasserschiene gleich zwei Aufgaben erfüllen soll: „Einerseits schafft sie die Möglichkeit, in Notsituationen rasch und gezielt auszuhelfen. Andererseits ermöglicht sie im laufenden Betrieb einen dauerhaften Ausgleich zwischen Regionen mit Wasserüberschuss und Regionen mit geringerem Wasserdargebot.“ Dadurch werde die Versorgungssicherheit im gesamten Zentralraum nachhaltig gestärkt.