Fußballverein trauert um Urgestein: „Auf Sigi war immer Verlass“

In Bleiburg herrscht aktuell große Trauer. Siegfried Gustav Kröpl, ein langjähriger Unterstützer des SVG Bleiburgs, hat seine Augen am 17. Mai für immer geschlossen. Doch nicht nur dort hinterlässt er eine Lücke.

„Ein SVG-Urgestein hat für immer seine Augen geschlossen.“ Mit diesen Worten beginnt der SVG Bleiburg ein Posting in den sozialen Medien anlässlich des Ablebens von Siegfried Gustav Kröpl, der am 17. Mai im 81. Lebensjahr verstarb. Beim Fußballverein herrscht große Trauer, war „Sigi“ doch nicht nur ein leidenschaftlicher Fußballfan, sondern auch ein langjähriger Unterstützer des SVG.

„Sigi war weit mehr als nur ein Fan“

„Sigi war weit mehr als nur ein Fan – er war ein Teil der großen SVG-Familie“, betont der Verein. Besonders geschätzt wurden seine herzliche Art, seine Loyalität und seine Begeisterung für den Verein, mit dem er viele Jahre lang das Vereinsleben geprägt hat. „Ob bei Heimspielen oder geselligen Stunden nach dem Match – auf Sigi war immer Verlass“, so der SVG, der die Welt auch wissen lässt: „Seine Verbundenheit zum SVG Bleiburg, seine ehrliche Freude am Fußball und seine Kameradschaft werden unvergessen bleiben.“

„Herzlich, gesellig, unverwechselbar“

Doch nicht nur beim SVG Bleiburg zeigt man sich über den Tod von „Sigi“ betroffen. Auch die Bleiburger Volkspartei trauert. „Sigi war vielen Menschen in unserer Gemeinde und auch weit darüber hinaus bestens bekannt – herzlich, gesellig, unverwechselbar und immer mit seiner besonderen Art präsent“, schreibt die ÖVP in den sozialen Medien. Siegfried Kröpl war in der Gemeinde jahrelang bei zahlreichen Anlässen als Fahnenträger aktiv. „Seine Verbundenheit zur Heimat, seine Verlässlichkeit und seine unverwechselbare Art werden uns in dankbarer Erinnerung bleiben“, so die Volkspartei abschließend.

Beten und Verabschiedung

Am Dienstag, den 19. Mai, findet in der Aufbahrungshalle Bleiburg um 17 Uhr ein gemeinsames Beten für den Verstorbenen statt. Am 20. Mai wird Siegfried Kröpl um 14 Uhr von der Stadtpfarrkirche aus auf den Stadtfriedhof Bleiburg zur letzten Ruhe geleitet.