Schon fünf Opfer: Kuhherde in Osttirol attackierte weiteren Mann

Nach der tödlichen Kuhattacke in Osttirol werden immer mehr Fälle bekannt: Nun meldete sich ein weiteres Opfer – und die Polizei sucht dringend nach einer Frau mit Hund.

Eine Häufung von Kuhattacken beschäftigt derzeit die Osttiroler Polizei. Nach dem tragischen Tod einer 67-jährigen Frau durch eine Kuhherde am Sonntag – ihr Mann wurde schwer verletzt –, wurde am Montag zu Mittag ein weiterer Fall bekannt: Ein Tiroler Tierarzt und seine Frau sollen ebenfalls von der Herde angegriffen und leicht verletzt worden sein.

Weiterer Mann von Kühen verletzt

Und damit nicht genug. Mittlerweile hat sich nach Auskunft der Polizei eine weitere Person gemeldet. Bereits am Vormittag soll ein 70-jähriger Deutscher, der bereits seit Langem in Österreich lebt, auf besagtem Wanderweg in Oberlienz von der Kuhherde attackiert und zu Boden gestoßen worden sein. Der Mann wurde bei dem Vorfall verletzt und begab sich am Abend ins Bezirkskrankenhaus Lienz. Eine Anzeige erstattete er erst am 18. Mai.

Frau mit Hund gesucht

Die Polizei sucht nun nach einer Frau, die mit einem größeren Hund um 12.15 Uhr am Vorfallsort gewesen sein soll. Wie die Landespolizeidirektion Tirol erklärt, steht sie nicht in unmittelbarem Zusammenhang mit den Vorfällen, doch: „Da diese Frau möglicherweise nähere Informationen zu den Vorfällen machen könnte, ersucht die Polizei Lienz die unbekannte Frau sich unter der Telefonnummer 059133/7230 zu melden.“ Einen Lichtblick gibt es: Mittlerweile befindet sich der schwer verletzte Österreicher, dessen Frau von den Kühen getötet wurde, außer Lebensgefahr.