Tragischer Unfall: Einjähriger übergießt sich mit kochendem Wasser

Am 18. Mai kam es im Bezirk Spittal zu einem bösen Unfall: Kurz vor 17 Uhr kochte dort ein 10-jähriger Bub mit einem Wasserkocher Wasser auf. Das kochende Wasser schüttete das Kind laut Angaben der Polizei in einen Plastikbehälter, den es auf der Anrichte stehen ließ. Und dann nahm das Unglück seinen Lauf: Sein einjähriger Bruder kletterte auf einen Hocker und dürfte das Plastikgefäß mit dem siedenden Wasser zu sich herangezogen haben. Dabei übergoss sich der kleine Bub selbst. Die 41-jährige Mutter leistete sofort Erste Hilfe und verständigte die Rettungskräfte. „Nach dem Eintreffen der Rettung wurde der Bub erstversorgt und mit dem Rettungshubschrauber ins Klinikum Klagenfurt geflogen. Er erlitt Verletzungen unbestimmten Grades“, so die Polizei abschließend.