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/ ©Fotomontage Canva/Rotes Kreuz Steiermark
Das Bild auf 5min.at zeigt einen Wasserkocher und einen Hubschrauber.
Mit dem Rettungshubschrauber wurde der verletzte Bub ins Krankenhaus gebracht.
Spittal an der Drau
18/05/2026
Hubschraubereinsatz

Tragischer Unfall: Einjähriger übergießt sich mit kochendem Wasser

Im Bezirk Spittal kam es am Montagnachmittag zu einem schlimmen Unfall: Ein 10-Jähriger kochte Wasser auf, seinem kleinen Bruder wurde das zum Verhängnis.

von Gerrit Tscheru Das Bild auf 5min.at zeigt Gerrit Tscheru.
1 Minute Lesezeit(135 Wörter)
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Am 18. Mai kam es im Bezirk Spittal zu einem bösen Unfall: Kurz vor 17 Uhr kochte dort ein 10-jähriger Bub mit einem Wasserkocher Wasser auf. Das kochende Wasser schüttete das Kind laut Angaben der Polizei in einen Plastikbehälter, den es auf der Anrichte stehen ließ. Und dann nahm das Unglück seinen Lauf: Sein einjähriger Bruder kletterte auf einen Hocker und dürfte das Plastikgefäß mit dem siedenden Wasser zu sich herangezogen haben. Dabei übergoss sich der kleine Bub selbst. Die 41-jährige Mutter leistete sofort Erste Hilfe und verständigte die Rettungskräfte. „Nach dem Eintreffen der Rettung wurde der Bub erstversorgt und mit dem Rettungshubschrauber ins Klinikum Klagenfurt geflogen. Er erlitt Verletzungen unbestimmten Grades“, so die Polizei abschließend.

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