Traumwetter, prominente Gäste und beste Stimmung: Die Premiere von „Nassfeld Golf by Falkensteiner“ wurde im Gailtal zum gesellschaftlichen Highlight. Wir haben die Fotogalerie zum Traumtagerl.

Die Premiere von „Nassfeld Golf by Falkensteiner“ im Gailtal begeisterte bei traumhaftem Wetter zahlreiche Gäste und Golffreunde. Auf der hervorragend vorbereiteten Anlage standen sportliche Leistungen, Geselligkeit und Genuss im Mittelpunkt der Veranstaltung. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer konnten in entspannter Atmosphäre ihr Können unter Beweis stellen und den Tag inmitten der beeindruckenden Naturkulisse des Gailtals genießen. Auch für das leibliche Wohl der Gäste war gesorgt.

Bunte Gästeliste

Mit dabei waren neben Golfplatz-Manager Gert Eiper, Hoteldirektor Marko Vuljan und Unternehmer Erich Falkensteiner auch die Schilegende Franz Klammer, Autospezialist Hannes Wiegele, die Sieger Stefan Kühne, Faust Fedrigo, Hansjörg Sölle-Kern, Nora Sölle-Kern, Malermeister Hannes Scarsini, die Eishockeyprofis Herbert Hohenberger, Hans Sulzer, Jörg Rojsek, Dachexperte Alexander Leopold, Jurist Maximilian Wagner, Riedergarten-Boss Herbert Wallner, Medienexperte Thomas Springer sowie Notar Stefan Lindner. In unserer Bildergalerie findest du die Highlights des Tages.

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