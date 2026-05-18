Kärnten am Dienstag: Sonne und dichte Wolken wechseln sich ab

Das Wetter zeigt sich am Dienstag in Kärnten deutlich wechselhafter als zuletzt. Über den Tag verteilt wechseln sich sonnige Abschnitte und dichte Wolken immer wieder ab.

Während es am Vormittag in weiten Teilen des Landes noch trocken bleibt, steigt am Nachmittag vor allem über den Bergen die Wahrscheinlichkeit für Regenschauer und einzelne Gewitter. Besonders in den typischen Gewitterregionen entlang der Alpen kann es zu Schauern kommen, so die Prognosen der GeoSphere Austria. „Es gibt den ganzen Tag über einen Mix aus sonnigen Phasen und dichter Bewölkung“, erklären die Meteorologen. Die Temperaturen starten in der Früh mit kühlen 5 bis 8 Grad. Tagsüber wird es dann aber wieder angenehm mild mit Höchstwerten zwischen 15 und 20 Grad.