Skip to content
Region auswählen:
/ ©Günther Mallweger
Das Bild auf 5min.at zeigt den Wörthersee nach einem Gewitter.
Am Dienstag wartet ein Sonne-Wolken-Mix auf die Kärntnerinnen und Kärntner.
Kärnten
18/05/2026
Wetterprognose

Kärnten am Dienstag: Sonne und dichte Wolken wechseln sich ab

Das Wetter zeigt sich am Dienstag in Kärnten deutlich wechselhafter als zuletzt. Über den Tag verteilt wechseln sich sonnige Abschnitte und dichte Wolken immer wieder ab.

von Gerrit Tscheru Das Bild auf 5min.at zeigt Gerrit Tscheru.
1 Minute Lesezeit(105 Wörter)
Als bevorzugte Quelle auf Google hinzufügen

Während es am Vormittag in weiten Teilen des Landes noch trocken bleibt, steigt am Nachmittag vor allem über den Bergen die Wahrscheinlichkeit für Regenschauer und einzelne Gewitter. Besonders in den typischen Gewitterregionen entlang der Alpen kann es zu Schauern kommen, so die Prognosen der GeoSphere Austria. „Es gibt den ganzen Tag über einen Mix aus sonnigen Phasen und dichter Bewölkung“, erklären die Meteorologen. Die Temperaturen starten in der Früh mit kühlen 5 bis 8 Grad. Tagsüber wird es dann aber wieder angenehm mild mit Höchstwerten zwischen 15 und 20 Grad.

Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.
Mehr Interessantes

Folge uns auf: