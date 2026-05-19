Großeinsatz in Kärnten: Thujenhecke stand lichterloh in Flammen

Eine Thujenhecke geriet am Sonntagabend in Bad Kleinkirchheim plötzlich in Brand. Dank des schnellen Eingreifens von drei Feuerwehren konnte ein Übergreifen der Flammen auf Wohnhäuser und ein Carport verhindert werden.

Am Montagabend, dem 18. Mai geriet die Thujenhecke eines 27 Jahre alten Mannes im Bezirk Spittal an der Drau (Kärnten) aus bisher unbekannter Ursache in Brand. Durch das rasche Eingreifen der Freiwilligen Feuerwehren Bad Kleinkirchheim, St. Peter und Radenthein mit rund 45 Personen konnte der Heckenbrand rasch gelöscht werden. Ebenso konnte ein Übergreifen der Flammen auf benachbarte Wohngebäude sowie ein Carport verhindert werden. Insgesamt stand die Hecke auf einer Länge von acht Metern in Brand. Personen kamen nicht zu Schaden. Die Schadenshöhe steht noch nicht fest.

©FF Bad Kleinkirchheim Mehrere Feuerwehren aus der Umgebung… ©FF Bad Kleinkirchheim …rückten zum Löscheinsatz nach Bad Kleinkirchheim aus.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 19.05.2026 um 06:08 Uhr aktualisiert