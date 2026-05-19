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/ ©Freiwillige Feuerwehr Unterbergen
Das Bild auf www.5min.at zeigt einen Feuerwehreinsatz.
Die Einsatzkräfte banden die ausgelaufenen Flüssigkeiten mithilfe von Ölbindemittel.
St. Veit an der Glan
19/05/2026
Feuerwehreinsatz

Kilometerlange Ölspur auf der B91 sorgte für Feuerwehreinsatz

Die Freiwillige Feuerwehr Unterbergen band die kilometerlange Ölspur auf der B91. Bei dem aufwendigen Einsatz auf der Loiblpassbundesstraße wurden die Einsatzkräfte von der Feuerwehr Ferlach unterstützt.

von Nico Deutscher Das Bild zeigt das Profilbild von 5 Minuten-Redakteur Nico Deutscher.
1 Minute Lesezeit(122 Wörter)
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Am Montagabend wurde die Freiwillige Feuerwehr Unterbergen während ihrer laufenden Übung um 18:58 Uhr mittels Sirenenalarm zu einem Einsatz gerufen. Auf der B91 Loiblpassbundesstraße kam es zu einer großflächigen Verunreinigung. Die Bundesstraße war über eine Länge von mehr als einem Kilometer mit Betriebsmitteln belegt.

Einspurige Sperre

Die Einsatzkräfte banden die ausgelaufenen Flüssigkeiten mithilfe von Ölbindemittel. Aufgrund des enormen Ausmaßes der Verschmutzung forderte die Feuerwehr Unterstützung an: „Wir bedanken uns bei der Feuerwehr Ferlach für die Unterstützung mit Ölbindemittel bei dieser langen Ölspur.“ Während der gesamten Dauer der Aufräumarbeiten war die B91 Loiblpassbundesstraße für den Verkehr nur einspurig passierbar.

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