Bis zu 30 Grad in Kärnten: Karte zeigt wo Waldbrandgefahr wieder steigt

Nach den Eisheiligen bringt eine markante Wetterwende den Sommer nach Kärnten und Osttirol. Zu Pfingsten steigen die Temperaturen laut Prognosen auf bis zu 30 Grad.

Nach der nassen Vorwoche sorgt die Sonne ab Donnerstag für Sommerstimmung im Süden. Das Defizit beim Niederschlag bleibt laut Daten von GeoSphere Austria jedoch hoch.

Nach der nassen Vorwoche sorgt die Sonne ab Donnerstag für Sommerstimmung im Süden. Das Defizit beim Niederschlag bleibt laut Daten von GeoSphere Austria jedoch hoch.

Die kühle und niederschlagsreiche Phase der Eisheiligen geht zu Ende und weicht einer markanten Wetterwende im Süden Österreichs. Laut Tauernwetter dürfe man sich ab Donnerstag auf verbreiteten Sonnenschein freuen, gefolgt von einem kontinuierlichen Temperaturanstieg am Pfingstwochenende in Kärnten. Zu Pfingstsonntag oder -montag seien mancherorts sogar Spitzenwerte um die 30 Grad zu erwarten, womit die sommerliche Jahreszeit in Kärnten und Osttirol endgültig Einzug halte.

©Tauernwetter Die Grafik verdeutlicht die Niederschlagswerte.

Wechselhafter Übergang vor dem Sommerstart

Der heutige Dienstag beginnt gebietsweise noch bewölkt, weicht im Tagesverlauf jedoch zunehmend freundlichen Abschnitten, bevor sich ab dem späten Vormittag neue Quellwolken formieren. „Am Nachmittag bilden sich vor allem über dem Bergland einzelne Regenschauer, stellenweise kann es auch blitzen und donnern – am ehesten in Osttirol, in den Nockbergen sowie im Bereich der Gurktaler Alpen“, erklärt Meteorologe David Kaufmann von Tauernwetter. Dazu weht ein schwacher bis mäßiger Ostwind. Während das Thermometer in den Tauern und Nockbergen nicht über 12 Grad hinauskommt, sind im Lavanttal Höchstwerte von bis zu 22 Grad möglich: auf 2000 Metern Höhe werden etwa 4 Grad erwartet bei morgendlichen Tiefstwerten zwischen 3 und 9 Grad. Für den Mittwoch kündigt sich ein bewölkterer Charakter an, wenngleich zeitweise die Sonne durchbricht. Spätnachmittags und abends sei mit flächendeckenden Regenschauern sowie vereinzelten Gewittern zu rechnen, die schwerpunktmäßig das Klagenfurter Becken, Mittelkärnten und die Karawanken treffen sollen, während Teile Osttirols trocken bleiben dürften. Neben einem mäßigen Nordwind mit kräftigen Böen im Bergland bewegen sich die Temperaturen zwischen 3 bis 10 Grad am Morgen und maximal 14 Grad in den Tauern sowie bis zu 22 Grad im Lavanttal.

Sommer übernimmt ab Donnerstag

Ein markanter Umschwung zu sehr freundlichem und sommerlich warmem Wetter vollzieht sich am Donnerstag. Sobald sich letzte Wolkenfelder über den Tauern auflösen, prägt ungestörter Sonnenschein das gesamte Verlaufsgebiet bei trockenen Verhältnissen. Allerdings macht sich im Norden ein lebhafter bis kräftig auffrischender Nordwind bemerkbar, der auf den Bergen Sturmstärke erreichen und im Mölltal als Föhn auftreten könne. Die Maxima klettern auf bis zu 26 Grad im Lavanttal sowie im Klagenfurter Becken, in höheren Lagen wie den Tauern sind es 17 Grad. „Der Freitag verläuft nach aktuellem Stand von früh bis spät sonnig, erst am späten Nachmittag ziehen ein paar harmlose Wolken auf. Es bleibt trocken. Der Wind weht im Norden noch mäßig bis lebhaft, sonst schwach“, schildert Kaufmann. Der darauffolgende Samstag präsentiert sich bei schwachem Wind ebenfalls sehr sonnig und noch wärmer mit Werten von 19 bis 27 Grad. Am Pfingstsonntag sowie Pfingstmontag setzt sich diese hochsommerliche Tendenz fort. Die Höchsttemperaturen steigen laut Prognose weiter an, wobei im Klagenfurter Becken, im Jauntal und im Lavanttal sogar die 30-Grad-Marke erreicht werden könne.

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Langfristiges Niederschlagsdefizit bleibt bestehen

Obwohl die Niederschläge der Vorwoche mancherorts zu einer spürbaren Entlastung führten und Defizite teilweise halbierten, sei das langfristige Bild seit Beginn des Jahres weiterhin angespannt. „Am meisten geregnet hat es im südlichen Klagenfurter Becken und entlang der Karawanken, im Rosental und im Jauntal. Hier sind verbreitet über 80 Liter Regen pro Quadratmeter gefallen. Deutlich geringer sind die Niederschlagsmengen in Teilen Osttirols und im Mölltal ausgefallen, wo stellenweise nicht mehr als 10 bis 20 Liter pro Quadratmeter zusammengekommen sind“, schildert der Meteorologe. Daten der GeoSphere Austria verdeutlichen das Ausmaß des ausbleibenden Niederschlags: In Klagenfurt wurden seit Januar lediglich 182 Millimeter gemessen, was ein Defizit von 25 Prozent im Vergleich zum langjährigen Mittel der Periode 1961 bis 1990 bedeutet. Noch gravierender sei die Lage in St. Jakob im Defereggental mit einem gemessenen Wert von 140 Millimetern statt der üblichen 242 Millimeter – ein Minus von 42 Prozent –, sowie im oberen Mölltal.

©Tauernwetter Die Karte verdeutlicht die Waldbrandgefahr.

Waldbrandgefahr nimmt wieder zu

Aufgrund der Kombination aus intensiver Sonneneinstrahlung, Wärme und dem auffrischenden Wind ab Donnerstag stehe eine rasche Verdunstung des jüngst gefallenen Regens bevor. „Besonders dort, wo letzte Woche ohnehin nur wenig Regen angekommen ist – also in Teilen Osttirols und im Mölltal –, sind die oberen Bodenschichten bereits in wenigen Tagen wieder ausgetrocknet. Spätestens in der kommenden Woche dürfte hier die Waldbrandgefahr daher wieder deutlich ansteigen“, warnt Kaufmann abschließend. Erst in der abgelaufenen Woche gab es „Brand Aus“ im Lesachtal.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 19.05.2026 um 07:08 Uhr aktualisiert