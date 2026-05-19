Protest vor Terrorprozess: Medien wehren sich gegen Geräte-Verbot

Österreichs Chefredakteure protestieren gegen strenge Auflagen beim Villacher Terrorprozess. Handys und Laptops sind im Saal verboten – für Medienvertreter sei es ein Eingriff in die Pressefreiheit.

Nächste Woche startet der Prozess um den Terroranschlag von Villach. Weil Laptops und Handys komplett aus dem Gerichtssaal verbannt werden, protestieren Österreichs Chefredakteure und Medienhäuser (darunter ORF und Puls4). Das Verbot gehe weit über den üblichen Schutz vor Foto- und Filmaufnahmen hinaus: „Dass jedoch akkreditierten Medienvertreterinnen und Medienvertretern sogar die Mitnahme von Laptops und anderen elektronischen Arbeitsgeräten in den Verhandlungssaal untersagt wird, halten wir für demokratiepolitisch problematisch und im internationalen Vergleich äußerst ungewöhnlich“, wird in einem Bericht des ORF erläutert.

Verbot sämtlicher elektronischer Geräte

Die Verbände betonen, dass ohne digitale Werkzeuge keine schnelle und präzise Arbeit möglich ist: „Ein generelles Verbot sämtlicher elektronischer Geräte erschwert diese Berichterstattung massiv.“ Weil die Sperre „einen grundrechtswidrigen Eingriff in Art 10 MRK“ darstellen könnte, fordert die Branche eine Nachbesserung, „die sowohl Sicherheitsinteressen als auch die berechtigten Anforderungen unabhängiger Berichterstattung berücksichtigt“.

Syrer hinter Glaswand

Das Gericht rechtfertigt die strengen Regeln mit dem Schutz der Beteiligten: vor allem Bilder der Geschworenen sollen verhindert werden. Der Angeklagte, ein 23-jähriger Syrer, sitzt während der Verhandlung hinter einer Glaswand. Ihm wird vorgeworfen, im Februar 2025 in Villach einen 14-Jährigen getötet und fünf Menschen teils lebensgefährlich verletzt zu haben. Der Prozess ist auf zwei Tage angesetzt, bis zu einem rechtskräftigen Urteil gilt die Unschuldsvermutung.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 19.05.2026 um 07:58 Uhr aktualisiert