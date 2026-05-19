Top-Platzierung für Kärnten: Wörthersee glänzt im Europa-Ranking

Spitzenwert für Kärnten: Der Wörthersee sichert sich Platz 7 im europaweiten Vergleich der schönsten Seen mit der längsten Bootssaison. In einer Kategorie ging es sogar an die Spitze.

Der Wörthersee punktet im „BoatBooker“-Ranking als wärmster alpiner Großsee mit erstklassiger Infrastruktur und einer Bootssaison von April bis Oktober.

Der Wörthersee punktet im „BoatBooker“-Ranking als wärmster alpiner Großsee mit erstklassiger Infrastruktur und einer Bootssaison von April bis Oktober.

Großer Erfolg für die heimische Tourismusregion: In einer europaweiten Untersuchung der zehn schönsten Seen mit den längsten Bootssaisonen sichert sich der Wörthersee den hervorragenden siebten Platz. Als wärmster alpiner Großsee punktet er vor allem mit einer stabilen Saison von April bis Oktober und erstklassiger Infrastruktur.

Aushängeschild der Alpenregion

Die Plattform „BoatBooker“ hat eine Liste der zehn eindrucksvollsten Gewässer des Kontinents zusammengestellt, die sich neben ihrer natürlichen Schönheit durch eine besonders großzügige Bootfahrsaison auszeichnen. Inmitten namhafter internationaler Konkurrenz behauptet sich der Wörthersee als stolzes Kärntner Aushängeschild. „Unsere Untersuchung hebt den Wörthersee als echtes Aushängeschild der Alpenregion hervor. Besonders punktete der See als wärmster alpiner Großsee mit seinem lebendigen Sommerflair. Während viele Bergseen eher für ihre Kulisse bekannt sind, überzeugte der Wörthersee in unserer Studie durch seine erstklassige Infrastruktur und ein verlässliches Zeitfenster von sechs bis sieben Monaten für die Schifffahrt“, erklärt „BoatBooker“.

Temperatur-Spitzenreiter mit bis zu 28 Grad

Der Wörthersee glänzt im Überblick als Platz sieben in Europa und erzielt damit eine Top-Platzierung innerhalb der österreichischen Alpen. Mit einer sechs- bis siebenmonatigen Saison bietet er eines der längsten und stabilsten Zeitfenster für Bootsfahrten in der gesamten Region. Zudem gilt er als Temperatur-Spitzenreiter und ist als wärmster alpiner Großsee mit Wassertemperaturen von bis zu 28 Grad Celsius anerkannt.

Top 10 im Überblick

Lake Como – Italien Lake Annecy – Frankreich Lake Geneva – Schweiz Lake Windermere – Vereinigtes Königreich Lake Constance – Deutschland Lake Skadar – Montenegro Lake Wörthersee – Österreich Friese Meren – Niederlande Lake Vänern – Schweden Lake Saimaa – Finnland

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 19.05.2026 um 09:43 Uhr aktualisiert