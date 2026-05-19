Nach langem Stillstand: Plöckenpass öffnet am Freitag wieder

Nach fast zweieinhalb Jahren Sperre öffnet der Plöckenpass am Freitag wieder. Doch wegen anhaltender Felssturzgefahr fordern Politik und Wirtschaft bereits einen Tunnel.

Rund 900 Tage nach dem schweren Felssturz vom Dezember 2023 wird die Straßenverbindung über den Plöckenpass an diesem Freitag wieder für den Verkehr freigegeben. Die monatelangen Vollsperren und aufwendigen Sanierungsarbeiten haben nun ein vorläufiges Ende, auch wenn der Verkehr an einigen Stellen zunächst nur einspurig fließen kann. In der Wirtschaft nördlich und südlich des Passes sorgt die Nachricht für große Erleichterung, da die lange Sperrung zu massiven finanziellen Verlusten im zweistelligen Millionenbereich geführt hat, wie die „Kleine Zeitung“ berichtet.

25 Millionen Euro investeirt

Obwohl die italienische Straßenbehörde ANAS bereits rund 25 Millionen Euro in die Absicherung investiert hat und die Arbeiten parallel weiterlaufen, bleibt die Lage angespannt. Geologen warnen weiterhin vor der Instabilität der Felswände. Die Gefahr neuerlicher Abgänge und Sperrungen ist keineswegs gebannt. Aus diesem Grund gilt die bestehende Route, die einst aus militärstrategischen Gründen in den Fels gesprengt wurde, langfristig als nicht mehr tragbar.

Ist die Lösung langfristig?

Auf politischer Ebene in Friaul und Kärnten wird daher intensiv über den Bau eines Scheiteltunnels als dauerhafte Lösung nachgedacht. Um dieses Großprojekt zu realisieren, bemüht man sich bereits um finanzielle Unterstützung aus Wien, Rom und Brüssel. Parallel dazu gibt es Planungen für eine einfache, primär touristische Verbindungsstraße auf einer historischen Römerroute.