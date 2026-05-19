Kärnten investiert 3,3 Millionen Euro in KI, Robotik und Start-ups

Kärnten setzt einen kräftigen Impuls im Innovationssektor. In der jüngsten Regierungssitzung hat der neue Digitalisierungs- und Technologiereferent, Landeshauptmann Daniel Fellner, ein Förderpaket von knapp 3,3 Millionen Euro freigegeben, das über den Kärntner Wirtschaftsförderungsfonds (KWF) an drei zukunftsträchtige Projekte fließt. Laut Fellner stehen diese Vorhaben exemplarisch für die regionale Entwicklung: „Unterstützt werden damit drei Projekte, die für echte Zukunftsthemen stehen. Sie sind beste Beispiele für die Innovationskraft und den Forschergeist in Kärnten“, so Fellner.

Förderungen im Detail

Ein Teilbereich widmet sich der Gesundheits- und Altenpflege an der Universität Klagenfurt. Mit einer Förderung von 825.000 Euro wird ein KI-Tool entwickelt, das Patientendaten smart zusammenfasst. „Sinn und Ziel ist es, Ärzte und Pflegepersonal bei Dokumentation und Therapieplanung zu entlasten sowie die Patientensicherheit zu erhöhen“, informiert der Landeshauptmann. Das finanziell größte Projekt ist an der FH Kärnten angesiedelt. Unter dem Titel „Ready4Humanoids“ wird der Einsatz von humanoiden Robotern in Fertigung und Logistik mit rund 1,53 Millionen Euro erprobt. „Das Projekt bringt High-Tech-Robotik direkt in die Betriebe“, fasst Fellner zusammen. Den dritten Eckpfeiler bildet die Unterstützung der Gründerszene. Dem build! Gründungszentrum werden rund 924.000 Euro für die Initiative „FTI-Startups (move & run 2026/27)“ zur Verfügung gestellt, um technologieorientierte Neugründungen global zu vernetzen. Wie der Landeshauptmann erklärt, sei es das Ziel, „innovative technologieorientierte Startups sowie die stärkere Vernetzung des Kärntner Startup-Ökosystems mit nationalen und europäischen Innovationsregionen zu fördern. Wir müssen unsere heimischen Start-Ups mit der internationalen Szene verbinden.“

„Top-Position“ als Ziel

Mit diesen Investitionen will das Land seine Position im europäischen Vergleich absichern. Für Fellner ist klar: „Kärnten muss und wird seine Top-Position im Bereich Technologie und Innovation weiter ausbauen. Aktuell gehören wir bereits zu den Top 10 Regionen von ganz Europa. Ich sehe hier ein weiteres riesiges Potenzial, um den Standort Kärnten nachhaltig zukunftsfit zu gestalten.“