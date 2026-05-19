Tierrettung im steilen Gelände: Feuerwehr musste 400 Kilo-Kalb bergen

Ein 400 Kilogramm schweres Kalb stürzte am Montag 50 Meter tief über einen Steilhang in einen Bach. Die Feuerwehr barg das Tier mittels Seilwinden und Spezialschlitten.

Zu einer anspruchsvollen Tierrettung kam es am Montag im Einsatzbereich der Freiwilligen Feuerwehr Metnitz. Ein rund 400 Kilogramm schweres Kalb war über einen steilen Hang etwa 50 Meter tief abgestürzt und im Bett eines Baches zum Liegen gekommen.

Spezialschlitten zog Kalb aus dem Waldstück

Aufgrund der ungünstigen Lage gestaltete sich die Bergung des Tieres als schwierig. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr Metnitz mussten schweres Gerät mit physischem Einsatz kombinieren: Mithilfe eines Spezialschlittens und unter dem Einsatz von zwei Seilwinden wurde das Kalb gesichert. Mit vereinter Kraft gelang es den Feuerwehrleuten schließlich, das Tier aus der misslichen Lage zu befreien und aus dem Graben zu bergen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 19.05.2026 um 12:19 Uhr aktualisiert