Kärnten investiert über sechs Millionen Euro in den Hochwasserschutz

Die Kärntner Landesregierung setzt ein Zeichen für den Schutz vor Naturgefahren. Mit über 6 Millionen Euro werden am Lengholzerbach sowie am Maitrattenbachl umfassende Schutz- und Verbauungsmaßnahmen realisiert.

Die Kärntner Landesregierung baut den Schutz vor Naturgefahren im ländlichen Raum massiv aus: Für zwei Großprojekte sollen rund 6,1 Millionen Euro fließen. Die Investitionen fließen gezielt in die Verbauung des Lengholzerbachs in der Gemeinde Kleblach-Lind sowie des Maitrattenbachls in der Gemeinde Gnesau.

Anforderungen genügen nicht mehr

Am Lengholzerbach in Kleblach-Lind machen die schweren Unwetterereignisse der Jahre 2019, 2020 und 2023 umfassende Modernisierungen notwendig, da die bestehenden, jahrzehntealten Schutzbauwerke den heutigen Anforderungen nicht mehr genügen. Für ein Gesamtvolumen von rund 3,5 Millionen Euro, an dem sich das Land mit 910.000 Euro beteiligt, wird der gefährdete Siedlungsraum Lengholz sowie die Infrastruktur im Unterlauf künftig vor einem 150-jährlichen Hochwasser und Murenabgängen geschützt. Das Vorhaben wird im Rahmen des Schutzwasserverbandes Goldeck in den Jahren 2026 bis 2028 realisiert. Dabei entfallen 700.000 Euro der Landesmittel auf die Wasserwirtschaft sowie die Wildbachverbauung und 210.000 Euro auf den Bereich Straßen und Brücken, da die Maßnahmen auch dem dauerhaften Erhalt der regionalen Verkehrswege dienen.

Überflutungen, Erosionen und Geschiebeablagerungen

Ein weiteres zentrales Schutzprojekt wird am Maitrattenbachl in der Gemeinde Gnesau umgesetzt, nachdem aufeinanderfolgende Starkregenereignisse im Juni 2022 zu schweren Überflutungen, Erosionen und Geschiebeablagerungen geführt hatten. Das daraufhin ausgearbeitete Verbauungskonzept sieht ein Gesamtinvestitionsvolumen von rund 2,6 Millionen Euro vor, wovon das Land Kärnten 650.000 Euro übernimmt. Geplant sind neben dem Ausbau des Gerinnes und einer Bachumlegung im Bereich eines Anwesens auch spezielle Filteranlagen für Wildholz und Grobgeschiebe sowie ausreichend dimensionierte Straßenquerungen. Das Projekt wird über den Schutzwasserverband Oberes Gurktal – St. Urban im Zeitraum von 2026 bis 2030 realisiert, wobei die Landesförderung mit 520.000 Euro die Wasserwirtschaft und mit 130.000 Euro den Schutz der für den ländlichen Raum essenziellen B95 Turracher Bundesstraße unterstützt.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 19.05.2026 um 12:38 Uhr aktualisiert