Erweiterung: Klagenfurt investierte 5,9 Millionen Euro in Spitalsausbau

Das Elisabethinen-Krankenhaus in Klagenfurt hat einen zweigeschoßigen Erweiterungsbau offiziell in Betrieb genommen. Das Projekt mit rund 650 Quadratmetern zusätzlicher Nutzfläche wurde mit rund 5,9 Millionen Euro aus Mitteln des Kärntner Gesundheitsfonds finanziert. Der Neubau umfasst einen neuen, überdachten Haupteingang mit Wartebereich, eine direkt an den OP-Bereich angebundene Postnarkose-Einheit (PACU) mit sechs Überwachungsplätzen sowie moderne Umkleide- und Sanitärräume für das Personal.

5,9 Millionen Euro investiert

Gesundheitslandesrätin Beate Prettner hob bei der Eröffnung die Bedeutung der Investition hervor: „Ein leistungsfähiges öffentliches Gesundheitssystem fällt nicht vom Himmel – es braucht gezielte Investitionen und eine verlässliche Finanzierung. Gerade in Zeiten steigender Patientenzahlen, zunehmenden Personaldrucks und wachsender Anforderungen an Qualität und Sicherheit ist es unsere Aufgabe, Verantwortung zu übernehmen und die Rahmenbedingungen aktiv zu gestalten.“

Konjunkturimpuls für die regionale Wirtschaft

Das Projekt wurde im laufenden Krankenhausbetrieb realisiert und setzt zudem auf Nachhaltigkeit (Auszeichnung mit „klima:aktiv Bronze“). Laut Prettner flossen die Mittel gezielt in die Praxis: „Wir investieren hier nicht in Prestige, sondern in Versorgungssicherheit, Patientensicherheit und gute Arbeitsbedingungen. Moderne Infrastruktur entlastet das Personal, verbessert Abläufe und kommt am Ende allen zugute. Und wir setzen mit Investitionen wie diesen einen kräftigen Konjunkturimpuls für die regionale Wirtschaft. Ein zukunftsfähiges Gesundheitssystem muss auch ökologisch verantwortungsvoll sein – das ist kein Widerspruch, sondern eine Notwendigkeit“. Geschäftsführer Michael Steiner betonte den Mehrwert für die Ankommenden: „Der erste Eindruck spielt eine große Rolle. Gerade in einem Krankenhaus kommen viele Menschen mit Unsicherheit. Da hilft es, wenn das Ankommen einfach ist.“ Die Segnung der neuen Räumlichkeiten übernahm Pater Joseph Tombert. Unter den Gästen der Eröffnung befanden sich unter anderem Klubobmann LAbg. Markus Malle, Gemeinderat Michael Gußnig und Architekt Christian Halm.