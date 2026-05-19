Kärntner Käserei schlittert in die Pleite: Vier Mitarbeiter betroffen

Wie der Kreditschutzverband von 1870 (KSV 1870) und der Alpenländische Kreditorenverband (AKV) am Dienstag, den 19. Mai, bekannt gab, wurde über Gläubigerantrag ein Konkursverfahren über das Vermögen der „Malko GmbH“ eröffnet. Das Unternehmen mit Sitz in Obervellach (Bezirk Spittal an der Drau) betreibt eine Käserei sowie einen Lebensmittelhandel.

Vier Mitarbeiter betroffen

Zu den Schuldens- bzw. Vermögenswerten der Malko GmbH liegen aktuell noch keine genaueren Informationen vor. Wie der AKV berichtet, sind von der Insolvenz vier Mitarbeiter betroffen. Gläubiger können ihre Forderungen ab sofort und bis 15. Juni 2026 über den KSV 1870 oder den AKV anmelden. Als Insolvenzverwalter fungiert der Spittaler Rechtsanwalt Gustav Ortner.