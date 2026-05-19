Führungswechsel und große Pläne am Großglockner

Bei den Großglockner Bergbahnen in Heiligenblut beginnt eine neue Ära: Zwei Unternehmer übernehmen das traditionsreiche Skigebiet vollständig – und haben große Pläne.

Bei den Großglockner Bergbahnen in Heiligenblut beginnt ein neues Kapitel: Wie am Dienstag bekanntgegeben wurde, hat die Heiligenblut Bergbahnen Beteiligungs GmbH (HBB) sämtliche Anteile des bisherigen Mehrheitseigentümers übernommen. Damit stehen die Unternehmer Thomas Seitlinger und Johannes Böck ab sofort als neue Alleineigentümer hinter dem traditionsreichen Skigebiet am Fuße des Großglockners.

20 Millionen investiert

Der entsprechende Notariatsakt wurde am Dienstag in Spittal an der Drau unterzeichnet. Die HBB war bereits seit März 2024 als Gesellschafter beteiligt, übernimmt nun aber vollständig die Anteile der bisherigen Eigentümerin, der GBT Ski Holding GmbH unter den Familien Schmidl und Schröcksnadel. Die bisherigen Eigentümer verweisen darauf, dass in den vergangenen 25 Jahren beinahe 20 Millionen Euro in Liftanlagen, technische Infrastruktur sowie in den laufenden Betrieb investiert wurden. Besonders während der Corona-Jahre seien zusätzlich hohe finanzielle Mittel notwendig gewesen, um das Überleben des Betriebs zu sichern.

Positive Entwicklung fortsetzen

Mit dem Eigentümerwechsel wollen die neuen Verantwortlichen das höchste Skigebiet Kärntens wirtschaftlich langfristig stabilisieren und verstärkt als Ganzjahresdestination positionieren. „Heiligenblut verfügt über einzigartige landschaftliche Voraussetzungen, große touristische Strahlkraft und engagierte Partner vor Ort“, betonen Seitlinger und Böck. Gemeinsam mit der Region wolle man die positive Entwicklung der vergangenen Jahre fortsetzen und neue Impulse setzen.

Mehr Busverbindungen und neue Angebote geplant

Geplant sind unter anderem bessere öffentliche Mobilitätsangebote mit Busverbindungen aus Klagenfurt, Villach und Spittal. Außerdem sollen Firmenskitage, neue Werbepartnerschaften und Kooperationen zusätzliche Gäste nach Heiligenblut bringen. Auch die Zusammenarbeit mit regionalen Beherbergungsbetrieben soll intensiviert werden. Ziel sei es, die Nächtigungszahlen wieder auf das Niveau vor der Corona-Pandemie zu bringen und langfristig weiter zu steigern. An der Zusammenarbeit mit Sunny Card und Feratel soll sich hingegen nichts ändern. Auch die Kooperation mit der Schröcksnadel Gruppe bleibt laut Aussendung der Großglockner Bergbahnen bestehen. Diese werde die Bergbahnen weiterhin beratend begleiten.