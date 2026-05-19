380-kV-Leitung: Bürger-Widerstand in Wernberg und Seeboden

Der Widerstand gegen die geplante 380-kV-Leitung durch Kärnten verschärft sich. Bei zwei geplanten Treffen in Wernberg und Seeboden packen Salzburger Bauern aus und liefern Insider-Tipps für den Kampf gegen die Strom-Riesen.

Das Megaprojekt „Netzraum Kärnten“ elektrisiert das Land – allerdings ganz anders, als es sich die Planer der Austrian Power Grid (APG) gewünscht haben. Während die Netzbetreiber im Jahr 2026 die Detail- und Feintrassierung im Gelände vorantreiben, formiert sich an der Basis ein immer lautstärkerer Protest. Die Bürgerinitiative „Gegenstrom 380kV“, organisiert über den Verein LKoS (Lebensqualität Kärnten ohne Hochspannungs-Stromfreileitungen), bläst im Mai zur Mobilisierungswelle und holt sich dafür erfahrene Unterstützung aus Salzburg.

Salzburger Szenarien als Warnung für Kärnten

Bei zwei aufeinanderfolgenden Informationsabenden in Wernberg (20. Mai, Gasthaus Fruhmann) und Seeboden (21. Mai, Gasthof Trefflingerwirt) kommen Betroffene zu Wort, die das bereits hinter sich haben, was vielen Kärntnern erst noch bevorsteht. Salzburger Landwirte und Bürger berichten in einem direkten Erlebnisbericht unter dem Titel „Mein Leben VOR und NEBEN der 380 kV-Salzburgleitung!“ aus der Praxis. In Salzburg wurde die umstrittene Höchstspannungsleitung nach jahrelangen juristischen und politischen Schlammschlachten realisiert. Nun wollen die Salzburger Kollegen den Kärntner Bauern und Grundbesitzern zeigen, was auf sie zukommt: von den massiven Eingriffen in forst- und agrarwirtschaftliche Flächen bis hin zum oft zähen Ringen um Entschädigungen. Es geht um nichts Geringeres als das „notwendige Verhandlungsgeschick mit der APG AG“, um vor Ort nicht über den Tisch gezogen zu werden.

Die Argumente der Gegner: „Monster-Masten“ und Existenzängste

Der Widerstand gegen die geplante 380-kV-Leitung ist längst keine isolierte Bewegung mehr, da immer mehr Menschen ihre Kräfte bündeln, um gegen die Pläne anzutreten, wobei die Kritikpunkte der Bürgerinitiativen und betroffenen Grundeigentümer schwer wiegen. Einerseits wird ein massiver Landschaftseingriff durch ein „Masten-Panorama“ mit rund 700 neuen Masten befürchtet, die stellenweise Höhen von bis zu 90 oder gar 110 Metern erreichen können. Neben diesen optischen und ökologischen Einschnitten treiben die Menschen gesundheitliche Sorgen um, weshalb die Initiativen beharrlich auf das Vorsorgeprinzip verweisen, vor den Auswirkungen niederfrequenter elektromagnetischer Felder in der Nähe von Wohngebieten warnen und drastisch größere Mindestabstände oder eine Verlegung als Erdkabel fordern. Nicht zuletzt wird ein erheblicher Wertverlust von Immobilien und Grundstücken sowie spürbare Einbußen im naturverbundenen Kärntner Tourismus befürchtet.

Die Gegenseite: Warum die APG das Projekt für alternativlos hält

Die Austrian Power Grid (APG) hält dem jedoch energische Argumente entgegen und sieht in der neuen Leitung das absolute Jahrhundertprojekt für die Versorgungssicherheit sowie das Fundament der Energiewende im Süden Österreichs. Aus Sicht des Netzbetreibers ist das alte Netz schlichtweg unterdimensioniert, da die bestehende 220-kV-Leitung veraltet ist und schon heute an ihrer absoluten Belastungsgrenze transportiert, während der Strombedarf durch die Dekarbonisierung der Industrie, wie etwa für große Halbleiterwerke in Kärnten, sowie durch Wärmepumpen und E-Mobilität massiv steigen wird. Das Projekt schließt hierbei eine entscheidende Lücke im österreichischen Höchstspannungsnetz, um den im Osten produzierten Wind- und Sonnenstrom effizient zu den großen Pumpspeicherkraftwerken im Westen wie der Kraftwerksgruppe Malta zu transportieren, wodurch auch das im Winter oft auf Stromimporte angewiesene Kärnten direkt abgesichert wird. Zudem betont die APG, dass das Projekt durch Infrastrukturbündelung auf maximalen Umweltschutz setzt, indem auf rund 173 Kilometern der insgesamt knapp 192 Kilometer langen Trasse die regionale 110-kV-Leitung direkt auf den neuen Masten mitgeführt wird, wodurch im Gegenzug rund 140 Kilometer an alten Leitungen komplett demontiert werden können. Einer Verlegung unter der Erde erteilt der Netzbetreiber hingegen eine klare Absage, da Erdkabel bei Wechselstrom-Höchstspannung auf dieser Länge technisch nicht dem Stand der Technik entsprechen, der Eingriff in den Boden durch einen 40 bis 60 Meter breiten Graben mit striktem Bau- und Wurzelverbot massiv wäre und die astronomischen Mehrkosten im alpinen Gelände bis zum 15-fachen einer Freileitung betragen können.

Heißer Frühling in der Feintrassierungsphase

Da die APG die exakte Feintrasse mitsamt den genauen Maststandorten bis Ende 2026 finalisieren will, nutzen die Bürgerinitiativen nun dieses entscheidende Zeitfenster für einen heißen Frühling in der Feintrassierungsphase, um die Bevölkerung aufzurütteln. Die aktuellen Treffen in Wernberg und Seeboden verdeutlichen dabei, dass der Widerstand nicht mehr nur auf bloße Protestplakate setzt, sondern sich gezielt mit juristischem und strategischem Insiderwissen aus Salzburg für den bevorstehenden Verhandlungsmarathon rüstet, was einen heißen und langen Weg bis zur geplanten Inbetriebnahme im Zeitraum 2032/2033 verspricht.