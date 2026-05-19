Die Kärntner erwartet ein wechselhafter Mittwoch

Am Mittwochvormittag ziehen laut Prognosen der GeoSphere Austria dichte Wolkenfelder einer Warmfront über das Land. Im Laufe des Tages setzt sich von Westen her aber zunehmend die Sonne durch. Mit der Erwärmung entstehen über den Bergen am Nachmittag erneut größere Quellwolken, und stellenweise muss man mit gewittrigen Regenschauern rechnen. Betroffen sind vor allem die typischen Bergregionen. Am Abend beruhigt sich das Wetter wieder: Die Schauer klingen ab, und vielerorts lockert der Himmel komplett auf. Die Temperaturen starten in der Früh mit 5 bis 9 Grad noch recht frisch, am Nachmittag wird es mit 18 bis 22 Grad aber angenehm mild.