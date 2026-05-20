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Symbolfoto zu einem Beitrag von 5min.at: Dieb bricht in Fenster ein.
Der unbekannte Täter verschaffte sich offenbar durch das gewaltsame Aufzwängen der Terrassentüre Zutritt zum Wohnhaus.
Klagenfurt-Land
20/05/2026
Tresor gestohlen

Während Abwesenheit: Einbrecher räumen Haus in Kärnten aus

Als der 72-Jährige am Abend nach Hause zurückkehrte, dürfte schnell klar gewesen sein: Etwas stimmt hier nicht. Und seine Intuition entpuppte sich als richtig: Unbekannte waren während seiner Abwesenheit in sein Haus eingebrochen.

von Leema Mohsenzada-Slaje Auf dem Foto auf www.5min.at sieht man Leema Mohsenzada-Slaje.
1 Minute Lesezeit(139 Wörter)
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Bisher unbekannte Täter drangen am Montagabend in ein Wohnhaus im Bezirk Klagenfurt Land ein und stahlen einen gesamten Tresor samt Bargeld und Wertgegenständen. Die Höhe des Schadens ist derzeit noch unklar.

Täter zwängen Terrassentüre auf

Der 72-jährige Hausbesitzer erstattete laut Polizei am Dienstag kurz vor 23 Uhr Anzeige. Nach bisherigen Ermittlungen dürfte sich die Tat während seiner Abwesenheit zwischen 18.30 Uhr und 22.50 Uhr ereignet haben. Die Einbrecher verschafften sich offenbar durch das gewaltsame Aufzwängen der Terrassentüre Zutritt zum Wohnhaus. Im Inneren dürften die Täter gezielt nach Wertgegenständen gesucht haben. Mit Erfolg: Die Unbekannten nahmen einen verschraubten Tresor mit. Wie hoch der entstandene Schaden tatsächlich ist, konnte die Polizei bislang noch nicht beziffern, die Polizei ermittelt.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 20.05.2026 um 06:13 Uhr aktualisiert
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