Flug-Martyrium: Kärntner Familie saß stundenlang in heißem Flugzeug fest

Was als entspannte Heimreise aus dem Urlaub begann, endete für eine Kärntner Familie in einem stundenlangen Nervenkrieg. Eingesperrt in einem überhitzten Flugzeug und ohne klare Informationen wurde die Heimreise zum Martyrium.

Für eine Klagenfurterin und ihre Familie wurde der Rückflug von Mallorca nach Kärnten zu einer Reise, die sie wohl nicht so schnell vergessen werden. Stundenlang mussten die Urlauber im Juli 2024 auf dem Flughafen von Palma de Mallorca ausharren, zeitweise sogar in einem stehenden Flugzeug ohne funktionierende Klimaanlage, so berichtet die Kleine Zeitung. Jetzt beschäftigte der Fall das Bezirksgericht Klagenfurt. Mit Erfolg für die Kärntnerin.

Stundenlanges Warten bei extremer Hitze

Eigentlich hätte der Flug die Familie direkt zurück nach Klagenfurt bringen sollen. Doch schon am Flughafen begannen die Probleme. Zunächst mussten die Passagiere lange am Gate warten, ehe sie mit Bussen zum Flugzeug gebracht wurden, nur um kurze Zeit später wieder aussteigen zu müssen. Erst beim zweiten Versuch gelangten die Reisenden tatsächlich an Bord. Doch dort ging es nicht weiter. Das Flugzeug blieb stehen. Die Türen waren geschlossen, die Klimaanlage funktionierte offenbar nicht mehr richtig. Laut Aussagen der Passagiere herrschten im Inneren extrem hohe Temperaturen.

Bist du schon einmal auf einen Flughafen festgesessen? Nein, bei mir lief immer alles glatt. Schon oft! Selten, aber es kommt vor. Ich fliege nie. Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

Bis bald auf 5min.at! Abgestimmt: Mal

„Die Leute waren am Limit“

Die Situation spitzte sich zunehmend zu. Viele Reisende klagten über die Hitze und stickige Luft. Wasser wurde zum Problem, die Stimmung an Bord kippte. Schließlich verlor ein Passagier die Nerven. Kurz darauf wurde das Flugzeug doch noch geöffnet und die Menschen konnten den Flieger verlassen. Doch auch danach war die Reise nicht vorbei. Erst Stunden später wurde der Flug endgültig gestrichen. Die gestrandeten Urlauber mussten sich kurzfristig selbst um Unterkünfte kümmern, mitten in der Hauptreisezeit auf Mallorca. Die Kärntner Familie fand jedoch kein freies Hotelzimmer mehr und verbrachte die Nacht am Flughafen. Am nächsten Tag ging es schließlich nicht nach Klagenfurt, sondern nach Wien. Von dort reiste die Familie mit Zug und Auto weiter nach Hause.

Gericht spricht Entschädigung zu

Vor Gericht bekam die Klagenfurterin nun recht. Ryanair muss laut Urteil sowohl zusätzliche Reisekosten als auch Entschädigungen nach der Fluggastrechteverordnung bezahlen. Insgesamt wurden der Familie rund 2000 Euro zugesprochen.