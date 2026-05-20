„Fly High Felix“: Motorrad-Konvoi gedenkt 17-jährigem Kärntner

Mit einer gemeinsamen Gedenkfahrt haben Freunde, Bekannte und zahlreiche Motorradfahrer am Dienstagabend Abschied von Felix genommen. Der bei einem Unfall verstorbene Kärntner wäre an diesem Tag 17 Jahre alt geworden.

Nach dem tragischen Unfalltod des 16-jährigen Felix am 9. April auf der L100 Miegerer Straße, stand Kärnten am Dienstagabend ganz im Zeichen der Erinnerung. Zahlreiche Freunde, Bekannte und Motorradfahrer versammelten sich in Klagenfurt, um gemeinsam an den Jugendlichen zu erinnern, mit einer Fahrt, die vielen wohl noch lange im Gedächtnis bleiben wird.

Große Anteilnahme bei Trauerfahrt

Bereits im Vorfeld hatten Freunde angekündigt, anlässlich seines Geburtstags eine Gedenkfahrt organisieren zu wollen. Felix hätte am 19. Mai seinen 17. Geburtstag gefeiert, 5 Minuten hat berichtet. Treffpunkt war am Abend bei der OMV-Tankstelle in der Völkermarkter Straße. Von dort aus setzte sich ein langer Motorrad-Konvoi in Bewegung. Die Zeit schien still zu stehen, viele posteten Videos und Fotos, oftmals standen in Großbuchtstaben Botschaften wie „Fly High Felix“ oder „Viel Kraft allen Hinterbliebenen“ unter den Postings.

„Es war so schön, dass alle da waren“

Ein Freund von Felix, der gestern an der Trauerfahrt teilgenommen hat, erzählt gegenüber 5 Minuten von der gemeinsam Fahrt: “ Es war sehr entspannt, alle waren sehr höflich und nett. Der schönste Moment war aber, als wir vor dem Friedhof waren und einige Leute burnouts gemacht haben. Wir sind dann gemeinsam zurück gefahren. Es war so schön, wir sind alle fürn Felix gefahren und es waren einfach so viele Menschen, die an diesem Tag an ihn gedacht haben.“

„Er hat Rideouts geliebt“

Für seine Freunde war schnell klar, wie sie ihm gedenken wollten. „Er hat so große Rideouts geliebt“, erzählten sie bereits vor der Fahrt, 5 Minuten hat berichtet. Genau deshalb sollte die gemeinsame Ausfahrt nicht nur Abschied sein, sondern auch eine Erinnerung an das, was Felix besonders liebte: das Motorradfahren und die Gemeinschaft unter Freunden.

Tragischer Unfall erschütterte Kärnten

Felix war am 9. April 2026 bei einem schweren Motorradunfall auf der L100 Miegerer Straße in Ebenthal ums Leben gekommen. Der 16-Jährige verlor in einer Kurve die Kontrolle über sein Motorrad und rutschte unter ein entgegenkommendes Fahrzeug. Für ihn kam jede Hilfe zu spät. Besonders betroffen zeigte sich damals auch die Freiwillige Feuerwehr Zell-Gurnitz, bei der Felix früher Mitglied der Jugendfeuerwehr gewesen war.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 20.05.2026 um 09:42 Uhr aktualisiert