Streit um Schulden: Mann wegen siebenfachen Mordversuchs vor Gericht

Nach einem Streit um Spielschulden soll ein 54-Jähriger in Klagenfurt Benzin ausgeschüttet und ein Feuer gelegt haben. Mehrere Menschen konnten sich nur knapp retten. Jetzt muss er sich vor Gericht verantworten.

Weil er laut Zeugenaussagen alkoholisiert gewesen sein dürfte, wollte man ihn offenbar nicht mitspielen lassen. Die Situation eskalierte wenig später: Zwei Personen wurden schwer verletzt.

Weil er laut Zeugenaussagen alkoholisiert gewesen sein dürfte, wollte man ihn offenbar nicht mitspielen lassen. Die Situation eskalierte wenig später: Zwei Personen wurden schwer verletzt.

Am Landesgericht Klagenfurt muss sich seit Mittwoch ein 54-jähriger Mann wegen versuchten Mordes verantworten. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm vor, im September 2025 bei einem Treffen in einer Betriebs- und Lagerhalle einen Brand gelegt und dabei den Tod mehrerer Menschen in Kauf genommen zu haben. Insgesamt siebenfacher Mordversuch, Brandstiftung und Körperverletzung stehen im Raum. Für den Angeklagten gilt die Unschuldsvermutung.

Streit bei Spieleabend eskalierte

Laut Anklage trafen sich mehrere Männer regelmäßig in einem Aufenthaltsraum am Stadtrand von Klagenfurt, um gemeinsam Schach oder Karten zu spielen. Am Abend des 28. September 2025 soll auch der 54-Jährige zur Runde dazugestoßen sein. Weil er laut Zeugenaussagen alkoholisiert gewesen sein dürfte, wollte man ihn offenbar nicht mitspielen lassen. Die Situation eskalierte wenig später.

Benzin gekauft und zurückgekehrt

Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass der Mann nach dem Streit zu einer Tankstelle gefahren sein soll. Dort habe er Benzin sowie ein Feuerzeug gekauft. Kurz darauf kehrte er laut Anklage in die Halle zurück und schüttete einen Teil des Benzins im Aufenthaltsraum aus. Anschließend sei das Benzin entzündet worden, 5 Minuten hat berichtet. Binnen weniger Augenblicke habe sich das Feuer massiv ausgebreitet.

Flucht in Panik

Mehrere Männer gerieten laut Ermittlungen in Panik, weil der Fluchtweg durch die Flammen teilweise blockiert gewesen sein soll. Einige konnten sich durch ein Fenster retten, andere liefen offenbar direkt durch die Flammen ins Freie. Zwei Personen erlitten dabei schwere Verletzungen. Laut Staatsanwaltschaft bestand zeitweise sogar Lebensgefahr. Der Verteidiger des 54-Jährigen weist den Vorwurf zurück, sein Mandant habe jemanden töten wollen, so aus einem Bericht der Kleinen Zeitung. Der Mann bereue den Vorfall zutiefst und sei bislang nie als Gewalttäter aufgefallen. Der Angeklagte selbst soll angegeben haben, er habe die anderen lediglich erschrecken wollen. Wie genau das Feuer entstanden sei, könne er nicht erklären.

Motiv weiterhin unklar

Warum die Situation derart eskalierte, beschäftigt nun das Gericht. Laut Ermittlungen dürften die vom Angeklagten behaupteten Geldforderungen keine Grundlage gehabt haben. Ein psychiatrisches Gutachten attestierte dem Mann laut Anklagebehörde volle Zurechnungsfähigkeit. Der Prozess wird fortgesetzt.