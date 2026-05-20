„Keine Unterlagen mehr“: Streit um Kaution nach 23 Jahren

Nach mehr als zwei Jahrzehnten in derselben Wohnung begann für eine Kärntnerin plötzlich ein monatelanger Streit um ihre Kaution. Die Hausverwaltung wollte die Rückzahlung verweigern, weil angeblich wichtige Unterlagen fehlten.

Eigentlich hätte nach dem Auszug alles rasch erledigt sein sollen. Doch statt der Rückzahlung ihrer Kaution begann für eine Kärntnerin ein nervenaufreibender Streit mit einer Hausverwaltung. Denn obwohl die Frau mehr als 23 Jahre lang in derselben Wohnung gelebt hatte, wollte das Unternehmen die Kaution plötzlich nicht mehr auszahlen.

Hausverwaltung fand keine Unterlagen mehr

Die Wohnung war über Jahrzehnte das Zuhause der Frau gewesen. Ursprünglich hatte ihr mittlerweile verstorbener Ehemann den Mietvertrag abgeschlossen, später trat sie offiziell in das Mietverhältnis ein. Nach der ordnungsgemäßen Rückgabe der Wohnung folgte jedoch die Überraschung: Die Hausverwaltung erklärte, es gebe keinen Nachweis mehr über die damals bezahlte Kaution. Als Grund wurden mehrere Wechsel innerhalb der Hausverwaltung genannt. Unterlagen aus dieser Zeit seien offenbar nicht mehr vorhanden gewesen.

Arbeiterkammer schaltete sich ein

Die Kärntnerin wandte sich schließlich an die Arbeiterkammer Kärnten. Dort wurde der Fall genauer geprüft. Dabei stellte sich nicht nur heraus, dass der Anspruch auf die Kaution berechtigt war. „Es stellte sich außerdem heraus, dass der Mieterin rund 470 Euro Restguthaben durch eine einstige Überzahlung während des laufenden Mietverhältnisses zusteht,“ so AK-Juristin Jasmin Rainbacher.

©AK/Helge Bauer AK-Juristin Jasmin Rainbacher hat sich den Fall näher angesehen.

Fast 1.850 Euro zurückbekommen

Lediglich ein kleiner Betrag wurde laut AK für einen verlorenen Schlüssel und den Austausch des Schließzylinders abgezogen. „Der Fall zeigt einmal mehr, wie wichtig der kostenlose Rechtsschutz der Arbeiterkammer Kärnten ist. Ohne professionelle Unterstützung werden Mieterinnen und Mieter oft so weit eingeschüchtert, dass sie auf ihr gutes Recht verzichten“, sagt AK-Präsident Günther Goach.