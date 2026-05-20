Ein Kirchtag zur Feier von 25 Jahren für den Soroptimist-Club St. Veit

Am Pfingstsamstag wird ab 10 Uhr unter dem Motto „gemeinsam feiern, gemeinsam helfen“ ein 25-jähriges Jubiläum in St. Veit an der Glan (Kärnten) gefeiert.

Der Soroptimist-Club St. Veit hat Grund zur Feier: 25-jähriges Bestehen. Der geplante Kirchtag beginnt mit einem Festgottesdienst. Für einen Eintrittspreis von 75 Euro können die Besucher Musik von den „Talltones“, dem Quartett der Glantaler Blasmusik, sowie Möglichkeiten zum Tanzen erwarten. Mit Kirchtags-Ständen und Buffet wird versorgt. Karten gibt es bei allen Clubschwestern und im Springer-Reisebüro in St. Veit/Glan. Der Reinerlös dieser Veranstaltung kommt Frauen und Mädchen im Bezirk St. Veit zugute. Über jeden Besuch wird sich gefreut.

Projekte, die für Gemeinschaft stehen

„Mit diesem 25-Jahr-Jubiläum wollen wir ein starkes Zeichen unserer Gemeinschaft setzen und auf gemeinsam umgesetzte Projekte blicken“, sagt Soroptimist-Präsidentin Isolde Sauper. Beispiele für vergangene Projekte sind das „Leseprojekt“, in dem Clubschwestern gemeinsam mit Kindern in der Volksschule lesen oder „Kunst in der Schule“, wo mit Kunst-Workshops und der Kunsttherapeutin Elisabeth Binter der Speisesaal der Volksschule neugestaltet wurde. Ebenfalls gab es eine Veranstaltung der „orange the world“-Kampgane der UNO, welche für einen Stopp der Gewalt gegen Frauen kämpft. Im Bezirk sind orange Bänke aufzufinden, auf welchen Notrufnummern für Frauen eingraviert sind.

Ein Service-Club der unterstützt

Soroptimist ist ein internationaler Service-Club für berufstätige Frauen, der sich für Bildung, Gleichberechtigung, Frauenrechte und Frieden zum Wohle der Frauen einsetzt. Er ist in 132 Ländern aktiv und umfasst derzeit mehr als 80.000 Mitglieder weltweit. Der Club steht unter anderem für Menschenrechte, weltweiter Frieden, Förderung für Frauen, Vielfältigkeit und ehrenamtliche Arbeit.

Mit dem Erlös aus diversen Veranstaltungen unterstützt Soroptimist St. Veit z.B. die Jugendnotschlafstelle, das Frauenhaus, die Tafel des Roten Kreuz und den Vinzibus, der Essen an obdachlose Menschen ausgibt. Zur Weihnachtszeit werden mit der Jugendhilfe Weihnachtspakete für einkommensschwache Alleinerzieherinnen geschnürrt.