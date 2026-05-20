Start der Pfingstferien: Diese Strafen drohen Kärntnern im Süden

Für viele Kärntner starten bald die Pfingstferien und damit auch die erste große Reisewelle Richtung Italien, Kroatien und Slowenien. Doch wer mit dem Auto in den Urlaub fährt, sollte die Verkehrsregeln genau kennen.

Übers Pfingstwochenende zieht es wieder viele Kärntner in den Süden, aber viele vergessen, dass dort andere Regeln gelten, die bei Verstößen sehr schnell, sehr teuer werden können.

Übers Pfingstwochenende zieht es wieder viele Kärntner in den Süden, aber viele vergessen, dass dort andere Regeln gelten, die bei Verstößen sehr schnell, sehr teuer werden können.

Mit Beginn der Pfingstferien zieht es wieder tausende Kärntner mit dem Auto ans Meer. Besonders Italien, Kroatien und Slowenien zählen Jahr für Jahr zu den beliebtesten Reisezielen. Doch genau dort tappen viele Urlauber immer wieder in teure Kostenfallen. Der ÖAMTC warnt deshalb jetzt eindringlich vor hohen Geldstrafen im Ausland, denn schon scheinbar kleine Verstöße können mehrere hundert Euro kosten.

Viele Kärntner fahren nach Italien, Slowenien und Kroatien

Gerade für Reisende aus Kärnten gehören die klassischen Süd-Routen längst zum Ferienstart dazu. Ob über Tarvis Richtung Adria, durch Slowenien nach Kroatien oder direkt an die italienische Küste: Auf den Straßen wird in den kommenden Wochen wieder deutlich mehr Verkehr erwartet. Viele Urlauber gehen allerdings fälschlicherweise davon aus, dass ähnliche Regeln wie in Österreich gelten. Genau das könne laut ÖAMTC problematisch werden. „Gerade zum Thema Maut bekommen wir immer wieder Anfragen von Mitgliedern, die sich unsicher sind, was nun wo gilt. Vor allem das sogenannte Free-Flow-System, das teilweise in Italien eingesetzt wird, oder auch die kommende Umstellung auf ein digitales System in Kroatien sorgen bei einigen Autoreisenden für Verunsicherung. Was wir jedenfalls immer empfehlen, ist, alle bezahlten Tickets und Belege von Parkgebühren, Maut und Co. zur Sicherheit auch nach dem Urlaub noch für einige Zeit aufzubewahren,“ so ÖAMTC Reiseexpertin Yvette Polasek.

©OEAMTC/ Christian Husar ÖAMTC Reiseexpertin Yvette Polasek weist auf die Unterschiede auf.

Italien greift bei Alkohol und Handy hart durch

Besonders streng zeigt sich Italien bei Alkohol am Steuer. Bereits ab 0,5 Promille drohen empfindliche Geldstrafen von mehreren hundert Euro. Noch drastischer wird es bei schweren Verstößen: Wer mit mehr als 1,5 Promille unterwegs ist und selbst Eigentümer des Fahrzeugs ist, riskiert sogar die Beschlagnahmung des Autos. Auch Handyverstöße werden teuer. Wer ohne Freisprecheinrichtung telefoniert, muss mit mindestens 250 Euro Strafe rechnen. Zusätzlich wichtig für viele Kärntner Urlauber: In Italien steigen manche Strafen nachts nochmals deutlich an.

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In Slowenien wird streng kontrolliert

Wer über Slowenien Richtung Kroatien fährt, sollte vor allem die Vignette kontrollieren. Laut ÖAMTC wird dort besonders genau überprüft, ob die digitale oder klassische Vignette korrekt aktiviert beziehungsweise angebracht wurde. Auch Tempolimits werden streng überwacht. Gerade auf Autobahnen und Schnellstraßen kann es schnell teuer werden.

Kroatien: Parken wird oft zur Kostenfalle

In Kroatien geraten Urlauber laut Mobilitätsclub immer wieder wegen Parktickets in Schwierigkeiten. Viele heben Zahlungsbelege nicht auf oder parken auf vermeintlich kostenlosen Flächen. Die Folge: Zahlungsaufforderungen flattern oft erst Monate oder sogar Jahre später nach Hause. Der ÖAMTC rät deshalb dringend dazu, Parktickets zu fotografieren und Belege mehrere Jahre aufzubewahren.

Strafen können auch in Österreich eingetrieben werden

Was viele nicht wissen: Verkehrsstrafen aus EU-Ländern können mittlerweile problemlos auch in Österreich vollstreckt werden. Wer Strafzettel ignoriert, riskiert daher zusätzliche Kosten oder Schwierigkeiten bei einer späteren Einreise ins jeweilige Urlaubsland. Gerade vor dem Start der Pfingstferien empfiehlt der ÖAMTC, sich vor Reiseantritt genau über die Verkehrsregeln im jeweiligen Urlaubsland zu informieren.