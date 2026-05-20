120 Jahre Tradition: Am Weltbienentag wird gefeiert

Für den Landesverband für Bienenzucht in Kärnten ist heute Anlass zur Feier für ein ganz besonderes Doppeljubiläum: Seit 120 Jahren setzt sich der Verband für die Förderung der Bienenzucht ein und seit 60 Jahren bildet die Kärntner Imkerschule mit über 3.000 Mitgliedern in Ochsendorf Generationen von Imkerinnen und Imkern aus. „In 120 Jahren haben wir nicht nur Honig produziert, sondern vor allem Wissen bewahrt und Menschen für die faszinierende Welt der Bienen begeistert“, erklärt Patrik Grausberg, Obmann des Landesverbandes für Bienenzucht in Kärnten. „Unsere Arbeit ist heute wichtiger denn je. Die Biene ist nicht nur Honiglieferant, sondern unverzichtbare Bestäuberin und damit Schlüssel zur biologischen Vielfalt.“

Ohne Imkerschule keine Imker

Seit 1966 ist die Kärntner Imkerschule in Ochsendorf wichtig für imkerlichen Aus-

und Weiterbildung. Imkerinnen und Imker lernen hier das Handwerk von Grund auf. In 60 Jahren hat die Schule Tausende Imker ausgebildet und damit einen wesentlichen Beitrag

zur Qualitätssicherung in der Kärntner Bienenzucht geleistet. Die Imkerschule ist mit dem Österreichischen Umweltzeichen sowie mit Ö-Cert zertifiziert und leistet einen bedeutenden Beitrag.

Ein weiterer Tag für die Bienen

Am 30. Mai 2026 ist Tag des offenen Bienenstocks. Anlässlich der beiden Jubiläen öffnet die Kärntner Imkerschule am 30. Mai ihre Türen und lädt ein, hinter die Kulissen einer modernen Imkereiausbildung zu blicken. Das Programm bietet etwas für die ganze Familie, unter anderem Führungen, Honigverkostung, Mitmachstationen für Kinder, Infotische und Preise zum Gewinnen, alles rund um die Imkerei. Die Veranstaltung findet in der Imkerschule in Ochsendort statt und der Eintritt ist frei.