Dreiste Diebe plündern Opferstock und Kirchentresor in Kärnten

In Kärnten trieben in den letzten Tagen besonders dreiste Diebe ihr Unwesen: Sie brachen einen Opferstock und einen Geldtresor in verschiedenen Kirchen auf und flohen mit der Beute.

Wie die Polizei berichtet, kam es in den vergangenen Tagen in Kärnten gleich zu zwei Einbrüchen in Kirchen. Die erste Tat ereignete sich zwischen 17. Mai, 9 Uhr, und 20. Mai, 10 Uhr. In dieser Zeit brachen Unbekannte den Opferstock im Eingangsbereich der Pfarrkirche Mauthen (Bezirk Hermagor) auf und stahlen daraus Bargeld. Reich wurden sie damit nicht. „Es entstand Gesamtschaden im Wert von wenigen Hundert Euro“, so die Polizei.

Geldtresor in Kirche aufgebrochen

Doch damit nicht genug. Vermutlich dieselben unbekannten Täter brachen in der Zeit zwischen 19. Mai, ca. 19 Uhr, und 20. Mai, 8.30 Uhr, einen Geldtresor an einem Opferlichtständer im Vorraum der Filialkirche Maria Dornach in Großkirchheim (Bezirk Spittal an der Drau) auf. Sie erbeuteten das Bargeld, das darin verstaut worden war. Doch auch dieser Raubzug dürfte sich nicht ausgezahlt haben, auch hier entstand ein Gesamtschaden von wenigen Hundert Euro.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 20.05.2026 um 15:11 Uhr aktualisiert