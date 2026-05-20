Kärnten trauert um „Selfmade-Man“ und Entsorgungspionier

Der Kärntner Unternehmer und Gründer des Entsorgungsunternehmens Gojer, Adolf Gojer, ist am 20. Mai 2026 im 89. Lebensjahr verstorben. Im Land herrscht nun tiefe Trauer um einen großen Mann.

Adolf „Adi“ Gojer gründete sein Unternehmen in Kohldorf bei Kühnsdorf (Bezirk Völkermarkt) und baute es über Jahrzehnte hinweg zu einem der bekanntesten Entsorgungsbetriebe Kärntens aus. Heute beschäftigt das Unternehmen mehr als 100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, außerdem sind über 60 Fahrzeuge im Einsatz. Am 20. Mai schloss „Adi“ seine Augen für immer.

„Adi war ein außergewöhnlicher Mensch“

Landeshauptmann Daniel Fellner zeigte sich betroffen. Mit Gojer verliere Kärnten einen visionären Unternehmer und einen „Selfmade-Man der alten Schule“. Er erklärt: „Adi war ein außergewöhnlicher Mensch. Er war sicher einer der fleißigsten, strebsamsten und mutigsten Unternehmer, denen ich begegnen durfte.“ Gojer galt in Unterkärnten zudem als Unterstützer zahlreicher Vereine und Förderer sozialer Projekte.

Mit einem Traktor in die Selbstständigkeit

Geboren wurde Adolf Gojer am 7. März 1938 in Eberndorf als Sohn einer Bauernfamilie. Mit nur einem Traktor und einem Siloanhänger wagte er 1965 den Schritt in die Selbstständigkeit. Anfangs konzentrierte sich sein Unternehmen auf die Entsorgung von Fäkalabwässern aus landwirtschaftlichen Betrieben. Bereits 1973 stellte er den ersten Mitarbeiter ein. Für seine unternehmerischen Leistungen erhielt Gojer 1988 den Titel „Kommerzialrat“. Im Jahr 2007 wurde er außerdem zum ersten Honorarkonsul der Mongolei in Kärnten ernannt.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 20.05.2026 um 16:25 Uhr aktualisiert