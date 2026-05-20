Nach 20 Jahren in Kärnten: Tibetzentrum wandert in die Steiermark ab

Das Tibetzentrum Österreich in Knappenberg/Hüttenberg wird Kärnten verlassen und seine Aktivitäten künftig in der Steiermark fortsetzen. Nun gaben die Verantwortlichen die Gründe bekannt.

Nach beinahe zwei Jahrzehnten in Kärnten heißt es schon bald „Baba Tibetzentrum“. Der neue Standort wird in Oberzeiring in der Steiermark sein, wie seitens des Tibetzentrum Instituts (TCI) Österreich bekannt gegeben wurde. Dort wolle das Institut seine Bildungs- und Meditationsprogramme weiterführen. Die offizielle Eröffnung am neuen Standort ist für Anfang Juli geplant.

Kulturelle und spirituelle Angebote

Das Tibetzentrum wurde 2006 gemeinsam mit dem 14. Dalai Lama im Rahmen des sogenannten „Tibet-Projekts“ eröffnet. In den vergangenen Jahren hat das Institut zahlreiche Besucher aus Österreich und Europa empfangen und kulturelle, spirituelle sowie bildungsbezogene Angebote geschaffen. Da die Entscheidung zur Übersiedelung viele Fragen aufgeworfen hat, hat man sich seitens des TCI zu einer Stellungnahme entschieden.

Darum übersiedelt das Tibetzentrum in die Steiermark

Doch nun wird nach 20 Jahren in Kärnten ein Schlussstrich gezogen. Als Gründe für den Abschied aus Kärnten nennt das Institut mehrere Entwicklungen. Dazu zählen wirtschaftliche Herausforderungen nach der Corona-Pandemie, steigende Betriebskosten sowie die Schließung des JUFA-Hotels, das für Unterkünfte und Infrastruktur wichtig gewesen sei. Dadurch sei der laufende Betrieb zunehmend erschwert worden. Außerdem betont das Tibetzentrum, dass das genutzte Gebäude nie im Eigentum des Instituts stand. Laut Aussendung seien Fördermittel des ursprünglichen Projekts vollständig an die JUFA-Hotelorganisation gegangen. Das Institut habe hingegen selbst erhebliche Mittel in Ausstattung und Gestaltung investiert.

Immer weniger Förderungen

Kritisch angesprochen wird auch die rückläufige Unterstützung durch das Land Kärnten. Demnach sei die Förderung ab 2018 deutlich reduziert worden. Seit 2026 erhalte das Institut keine öffentliche Förderung mehr. Zusätzlich habe sich laut TCI auch die regionale Infrastruktur in Hüttenberg verschlechtert. Fehlende Unterkünfte, Gastronomie- und Einkaufsmöglichkeiten hätten den Betrieb einer internationalen Bildungs- und Kultureinrichtung erschwert.

„Wir sind den Menschen zutiefst dankbar“

Trotz all der Schwierigkeiten bedankt sich das Tibetzentrum zum Abschied ausdrücklich bei der Bevölkerung in Hüttenberg und Kärnten für die langjährige Unterstützung und betont, dass die Verbindung zur Region bestehen bleiben werde. „Wir sind den Menschen in Hüttenberg und dem Bundesland Kärnten zutiefst dankbar für ihre Freundschaft, ihre Unterstützung und ihre Herzlichkeit in diesen zwanzig Jahren“, so das TCI abschließend.