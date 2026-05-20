Kärnten-Wetter: Frühsommerlicher Donnerstag voraus

Den Kärntnerinnen und Kärntern steht am Donnerstag ein strahlender Frühsommertag bevor. Besonders in Oberkärnten bleibt das freundliche Wetter den gesamten Tag über bestehen. Dort dominieren Sonne und blauer Himmel. In Unterkärnten ziehen im Laufe des Tages zwar einige Wolkenfelder auf, und über den Bergen kann sich vereinzelt auch ein kurzer Regenschauer bilden, großteils bleibt es aber trocken, so die Prognosen der GeoSphere Austria. Dazu weht mäßiger bis lebhafter Nordwind, der die frühsommerlichen Temperaturen aber kaum beeinträchtigt. Nach einem frischen Morgen mit 6 bis 9 Grad steigen die Werte am Nachmittag auf 19 bis 24 Grad. Vereinzelt könnte die 25-Grad-Marke geknackt werden.