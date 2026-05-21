Weißensee bekommt ersten Spielplatz mitten in der Natur

Rutschen, klettern und spielen mitten im Wald und mit Blick auf den Weißensee: In Kärnten wurde jetzt offiziell der Natur-Spielplatz eröffnet, der Kinder nicht nur bewegen, sondern auch die Natur spielerisch erlebbar machen soll.

Rund um den Buchbichl wurde am Mittwoch offiziell der neue „Spielplatz der Natur“ eröffnet. Das Besondere daran: Der Spielplatz liegt nicht an einem einzigen Standort, sondern verteilt sich entlang eines Wanderweges auf mehrere Natur-Stationen. Mehr als 60 Gäste, darunter Familien, Kinder und Vertreter aus Politik und Tourismus, nahmen an der Eröffnung teil. „Dieser Kinderspielplatz ist ein gelungenes Beispiel für die enge Zusammenarbeit von Gemeinden, Tourismus und Naturpark. Er kommt nicht nur unseren Gästen, sondern vor allem der Bevölkerung vor Ort zugute“, so LHStv. Martin Gruber.

Spielen mitten in der Kärntner Natur

Die Idee hinter dem Projekt ist einfach: Kinder sollen sich frei bewegen, spielen und gleichzeitig die Natur rund um den Weißensee entdecken können. Die einzelnen Spielbereiche sind über einen Rundwanderweg miteinander verbunden. Große Bäume sorgen entlang der Strecke für natürlichen Schatten, gerade an heißen Sommertagen ein wichtiger Vorteil. Der Einstieg zum Rundweg befindet sich direkt bei der Talstation der Naggleralm, gegenüber des Naturpark-Kindergartens.

Spielschiff mit Blick auf den Weißensee

Besonders auffällig ist die sogenannte „Schiffs-Station“. Dort wartet ein großes Spielschiff in Form eines Katamarans auf die Kinder, inklusive Kletterbereichen, Verstecken, Balance-Elementen und Rutsche. Mit Blick über den Weißensee entstand damit ein Spielplatz, der sich bewusst in die Natur einfügt. Zusätzlich gibt es Wissensstationen rund um Wetter, Wald und Klima. Kinder sollen dort spielerisch lernen, warum Wälder Schatten spenden und für das Klima wichtig sind.

Naturmaterialien statt Plastik

Bei der Umsetzung wurde bewusst auf natürliche Materialien gesetzt. Die Spielgeräte bestehen aus langlebigem Robinienholz, der Fallschutz wurde aus Rundkies gefertigt. Kunststoffe wurden am gesamten Standort weitgehend vermieden. Neben Spielmöglichkeiten entstanden auch zahlreiche Ruhebereiche mit Sitzbänken, Relaxliegen und Aussichtspunkten für Familien. Besonders wichtig war den Verantwortlichen auch die Beteiligung der Kinder. In Workshops konnten Familien und Schüler ihre Ideen einbringen. Daraus entstanden unterschiedliche Themenbereiche mit eigenen Symbolen wie Fisch, Flusskrebs, Schiff oder Libelle, passend zur Natur rund um den Weißensee.

Mehr als 115.000 Euro investiert

Insgesamt wurden laut Projektverantwortlichen mehr als 115.000 Euro investiert. Unterstützt wurde das Vorhaben unter anderem vom Land Kärnten. Die Umsetzung gilt gleichzeitig als weiteres gemeinsames Projekt von Naturpark, Gemeinden und Tourismusregion. Denn obwohl sich der Weißensee seit Jahren als „Spielplatz der Natur“ vermarktet, fehlte bislang ein eigener großer Spielplatz für Familien. „Dieses Projekt war nicht immer einfach umzusetzen. Umso schöner ist es, dass wir heute gemeinsam dieses Ergebnis feiern dürfen,“ so Bürgermeisterin Karoline Turnschek.