Kärntner Lotto-Spieler sicherte sich mit erstem Tipp Millionen-Gewinn

Ein Kärntner ist nach der Lotto-Ziehung am Mittwochabend über Nacht zum Millionär geworden. Mit einem Solo-Sechser knackte die glückliche Person den Jackpot und gewann 1,2 Millionen Euro.

Bei der Lotto-Ziehung am Mittwochabend, 20. Mai 2026, wurde der Jackpot geknackt und ein Glückspilz durfte dich über 1,2 Millionen Euro freuen. 5 Minuten berichtete: Lotto-Ziehung: Sechser geknackt, Österreicher über Nacht Millionär. Wie nun bekannt wurde, handelte es sich bei dem glücklichen Gewinner um einen Kärntner.

Mit erstem Tipp zum Millionär: Kärntner räumt Jackpot ab

„Entgegen dem Sprichwoert „Das Beste kommt zum Schluss“ kam für eine:n Kärntner:in das Beste gleich am Anfang, denn von den acht Tipps, die sie bzw. er am Mittwoch ins Rennen um den Lotto Sechser schickte, war gleich der erste goldrichtig“, berichten die Österreichischen Lotterien. Dort waren nämlich exakt jene sechs Zahlen angekreuzt, die dann auch aus dem Ziehungstrichter rollten. Es war der einzige Tipp mit den „sechs Richtigen“, und dieser Solo-Sechser brachte, da es sich um eine normale Runde gehandelt hatte, einen Gewinn von genau 1.200.000 Euro.

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Beim Fünfer mit Zusatzzahl ging es um einen Jackpot, und da waren gleich sieben Spielteilnehmer erfolgreich. Jeweils rund 25.500 Euro gehen zweimal nach Oberösterreich sowie je einmal nach Niederösterreich, Wien und Kärnten. Dazu erzielten noch zwei Spielteilnehmer, die ihre Tipps über die Spieleseite win2day abgegeben hatten, einen Fünfer mit Zusatzzahl.

Gewinne bei LottoPlus und Joker

Bei LottoPlus ist am Mittwoch ein Sechser ausgeblieben, wodurch die 27 Gewinner eines Fünfers zu höheren Quoten kamen. Auf sie wurde die Sechser Gewinnsumme aufgeteilt, und so erhielt jeder von ihnen rund 8.000 Euro. Beim LottoPlus Sechser der nächsten Runde am Sonntag geht es um etwa 150.000 Euro. Beim Joker ging es am Mittwoch um einen Jackpot, und diese Chance nahm ein Wiener wahr. Das „Ja“ zur richtigen Joker Zaul brachte einen Gewinn von mehr als 360.000 Euro.