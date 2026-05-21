Geplante Uni-Einsparungen sorgen auch in Kärnten für scharfe Kritik

Die angekündigten Einsparungen im Universitätsbereich sorgen in Kärnten für deutliche Kritik. Die Politik spricht sich klar gegen Kürzungen bei Hochschulen aus und warnt vor negativen Folgen.

Entschieden gegen die geplanten Einsparungen im Universitätsbereich sprechen sich heute, Donnerstag, Landeshauptmann Daniel Fellner und Bildungslandesrat Peter Reichmann aus. Beide betonen die zentrale Bedeutung von Hochschulen für Innovation, wirtschaftliche Entwicklung und gesellschaftlichen Fortschritt. Universitäten sind keinesfalls als Kostenstelle, sondern als Investition in die Zukunft unseres Landes zu sehen. „Wer bei Bildung und Forschung spart, gefährdet langfristig Wohlstand, Wettbewerbsfähigkeit und Perspektiven für junge Menschen. Deshalb stehen wir klar gegen diese angekündigten Kürzungen“, erklären Fellner und Reichmann gemeinsam. Die beiden Regierungsmitglieder verweisen darauf, dass gerade Kärnten als Bildungs- und Forschungsstandort in den vergangenen Jahren stark von der engen Zusammenarbeit zwischen Hochschulen, Wirtschaft und öffentlicher Hand profitiert habe. Die Universitäten würden nicht nur hochqualifizierte Fachkräfte ausbilden, sondern auch Innovationen vorantreiben und internationale Kooperationen ermöglichen.

„Bei universitärer Bildung darf nicht gespart werden„

Landeshauptmann Fellner warnt vor den langfristigen Folgen eines Sparkurses im Hochschulbereich: „Gerade in Zeiten in denen wir uns mit wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Herausforderungen konfrontiert sehen, braucht es starke Universitäten und wissenschaftliche Forschung. Wer ihre Mittel kürzt, schwächt den gesamten Bildungsstandort Österreich. Wir brauchen mehr Unterstützung für Wissenschaft und Innovation, nicht weniger.“ Auch Bildungslandesrat Reichmann sieht in den kolportierten Einsparungen ein völlig falsches Signal. Mit Blick auf die Alpen-Adria-Universität Klagenfurt betont Reichmann zudem: „Die Alpen-Adria-Universität ist ein zentraler Motor für Kärnten – sowohl als Bildungsinstitution als auch als Innovations- und Forschungsstandort. Sie verbindet internationale wissenschaftliche Exzellenz mit regionaler Entwicklung und schafft wichtige Perspektiven für unsere jungen Menschen. Gerade deshalb werden wir alles daransetzen, ihre Stärke und Wettbewerbsfähigkeit langfristig abzusichern.“

Fellner und Reichmann klar gegen geplante Einsparungen

Fellner und Reichmann fordern die Bundesregierung auf, von den geplanten Einsparungen Abstand zu nehmen und stattdessen langfristige Planungssicherheit für Universitäten und Forschungseinrichtungen zu gewährleisten. Bildung und Wissenschaft seien zentrale Säulen für die Zukunftsfähigkeit Österreichs und dürften nicht unter kurzfristigen Sparmaßnahmen leiden.

BSA Villach: Einsparungen bei österreichischen Universitäten gefährden Qualität und Zukunftsfähigkeit

Die angekündigten beziehungsweise diskutierten Einsparungen im Bereich der österreichischen Universitäten stoßen auch beim BSA Villach auf Kritik. Besonders im Bereich Forschung, Lehre und wissenschaftlicher Nachwuchsförderung werden die möglichen Konsequenzen als gravierender Rückschritt bewertet. „Kürzungen bei Universitäten bedeuten zwangsläufig Einbußen bei der Qualität von Ausbildung, Forschung und Innovation. Gerade in einer Zeit globaler Herausforderungen braucht Österreich starke Hochschulen und keine Sparmaßnahmen auf Kosten der Zukunft“, wird betont. Universitäten seien nicht nur Bildungsstätten, sondern zentrale Motoren für wirtschaftliche Entwicklung, technologische Innovation und gesellschaftlichen Fortschritt. Investitionen in Wissenschaft und Forschung würden sich langfristig mehrfach auszahlen – sowohl für den Arbeitsmarkt als auch für die internationale Wettbewerbsfähigkeit des Standorts Österreich. Kritisiert wird insbesondere, dass Einsparungen häufig zu Lasten von Studierenden, Forschenden und jungen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern gehen. Größere Lehrveranstaltungen, eingeschränkte Forschungsprojekte und schlechtere Betreuungsverhältnisse könnten die Folge sein. „Österreich ist ein Land der Forschung und Entwicklung. Wer bei Universitäten spart, spart an der Zukunft unseres Landes“, erklärt Bezirksvorsitzender Werner Albel abschließend.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 21.05.2026 um 12:26 Uhr aktualisiert