Streit um Rede bei AK-Vollversammlung sorgt für Aufsehen

Ein Zwischenfall bei der Vollversammlung der Arbeiterkammer Kärnten sorgt derzeit für politische Diskussionen. Während einer Sitzung kam es zwischen zwei Kammerrätinnen zu einem öffentlichen Streit, der auch in einem Livestream der Veranstaltung zu sehen ist.

Hitziger Streit bei AK-Vollversammlung in Kärnten

Auslöser war eine Wortmeldung von Kammerrätin Roswitha Tomic von der Allgemeinen Liste Gesundheitspersonal. Sie soll dabei die vorgesehene Redezeit deutlich überschritten haben und vom eigentlichen Thema abgewichen sein. Trotz mehrerer Hinweise Tomic ihre Rede fortgesetzt haben. Daraufhin ging FPÖ-Kammerrätin Birgit Zemasch zum Rednerpult, griff nach dem Arm ihrer Kollegin und versuchte, sie zum Verlassen des Podiums zu bewegen. Auch Unterlagen am Pult wurden dabei berührt. Tomic blieb jedoch stehen und setzte ihre Rede anschließend noch kurz fort.

„Peinlicher Angriff“

Von einem „peinlichen Angriff“ einer FPÖ-Kammerrätin und Bezirksgeschäftsführerin gegenüber der durchaus kritischen Kammerrätin Roswitha Tomic (ALG) spricht Team Kärnten-LAbg. Mag. Marina Koschat-Koreimann: „Solch eine Szene, die man im Rahmen der Vollversammlung der Arbeiterkammer Kärnten in der Vorwoche gesehen hat, kennt man sonst nur aus Parlamenten in Indien, der Ukraine oder Bulgarien aber nicht aus Österreich. Der Vorfall, der durch den Stream der Sitzung dokumentiert ist, macht sprach- und fassungslos. Geht´s noch? Man muss sich wirklich fragen, was als nächstes kommt.“ Für Koschat-Koreimann sei es unverständlich, warum das Geschehene in der Sitzung der Vollversammlung der AK bis jetzt weitestgehend unkommentiert geblieben ist. Kärnten brauche mehr mutige und engagierte Bürger, die sich mit Ungerechtigkeiten und Fehlentwicklungen nicht abfinden wollen, so Koschat-Koreimann: „Sie mit solchen Aktionen zum Schweigen bringen zu wollen, ist peinlich und skandalös. So geht man mit einer Frau nicht um.“

Janos Juvan nach Zwischenfall: „Demokratische Debatte muss möglich sein“

Scharfe Kritik übt auch Janos Juvan (NEOS) am Umgang mit der Betriebsrätin Roswitha Tomic im Rahmen der Vollversammlung der Arbeiterkammer Kärnten am 13. Mai 2026. Die Berichte über den Zwischenfall während ihrer Wortmeldung würden „sehr zu denken geben“, so Juvan. „Dass versucht wird, eine unbequeme Sprecherin während ihrer Rede vom Rednerpult wegzuzerren, ist eines demokratischen Umgangs in einer Arbeitnehmervertretung unwürdig“, erklärt Juvan. Gerade Institutionen wie die Arbeiterkammer müssten kritische Wortmeldungen von Betriebsrätinnen ermöglichen – auch dann, wenn Kritik unangenehm sei. Wer versuche, kritische Stimmen mundtot zu machen oder Debatten zu unterbinden, beschädige letztlich das Vertrauen in demokratische Institutionen. „Die Arbeiterkammer sollte die Interessen der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer vertreten und ein Ort des offenen demokratischen Austauschs sein, in dem unterschiedliche Meinungen respektiert werden“, betont Juvan. Demokratie bedeute, unterschiedliche Positionen auszuhalten und sich mit kritischen Argumenten auseinanderzusetzen – „nicht mit Einschüchterung oder dem Versuch, unliebsame Wortmeldungen zu unterbinden“, so Juvan abschließend.